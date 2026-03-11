Apertura exposición “Homenaje a Juan Pablo Duarte”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió el acto de inauguración de la exposición “Homenaje a Juan Pablo Duarte en el sesquicentenario de su fallecimiento (1813-1876), con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional”, en el Museo Numismático y Filatélico de la institución.

Valdez Albizu destacó el legado del patricio, quien sacrificó vida, familia, salud y bienes en aras de una nación soberana, libre de ataduras y yugos de cualquier índole, al recordar su firme compromiso con la causa independentista, resumido en su célebre expresión: “Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi Patria libre, independiente y triunfante”.

Afirmó que entre las piezas exhibidas en la exposición figuran las monedas conmemorativas al centenario del fallecimiento de Duarte, acuñadas en 1976, así como emisiones posteriores de 1977, 1979 y 1981. También billetes de un peso de la primera emisión de 1947, con la efigie del prócer en el anverso, ejemplares de la segunda emisión (1961-1963), impresos en tono rojizo; así como billetes correspondientes a la tercera (1964-1978) y cuarta emisión (1977-1998),

También el billete de 100 pesos encabezado por Duarte junto Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.