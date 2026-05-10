Apolo 27 GT busca fondos para representar a RD en Formula Student Spain 2026

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El proyecto universitario Apolo 27 GT, desarrollado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), busca respaldo financiero, técnico e institucional para representar a República Dominicana en la competencia internacional Formula Student Spain 2026, considerada uno de los principales escenarios de ingeniería aplicada y desarrollo automotriz universitario del mundo.

La iniciativa tiene como objetivo diseñar, construir, validar y presentar un monoplaza tipo fórmula desarrollado por talento dominicano, integrando áreas como ingeniería mecánica, electrónica, aerodinámica, manufactura, software, análisis estructural, diseño automotriz, mercadeo, comunicación, gestión de costos y desarrollo de negocios.

La lista oficial de equipos participantes de Formula Student Spain 2026 incluye a Apolo 27 GT como representante de República Dominicana. La competencia se celebrará del 1 al 7 de agosto de 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en España.

Formula Student reúne a universidades de distintos países en una plataforma donde los equipos deben concebir, diseñar, fabricar y defender técnicamente vehículos pequeños de estilo fórmula ante jueces y expertos de la industria automotriz. La evaluación incluye innovación, sostenibilidad, viabilidad económica, manufactura, modelo de negocios y la capacidad profesional de los equipos para justificar y presentar sus proyectos.

El proyecto está conformado por un equipo multidisciplinario integrado por estudiantes, docentes, mentores, egresados y colaboradores técnicos de distintas áreas profesionales, incluyendo ingeniería, economía, gestión, comunicación y mercadeo. La estructura funciona de manera similar a una escudería profesional, con departamentos especializados en negocios, gestión de proyectos, ergonomía y estructura del vehículo, electrónica e innovación, redes sociales, dinámica y suspensión, powertrain y aerodinámica.

Apolo 27 GT busca respaldo para representar a República Dominicana en Formula Student Spain 2026

El equipo de negocios tiene a su cargo la captación de fondos, marketing, patrocinadores y actividades STEM, mientras que el área de gestión de proyectos supervisa cronogramas y ejecución técnica. Otros departamentos trabajan en el desarrollo estructural, la innovación electrónica, la dinámica del vehículo y la proyección institucional del proyecto.

Entre los principales responsables figuran Manuel Guerrero como “team advisor”, Ezequiel Díaz como “profesor advisor” y Manuel Mancebo como mentor oficial del equipo. También participan Diana Soto, Diego Deschamps, Emil Rodríguez, Beatriz González, Juan Luis Malena y José Peguero como managers de distintas áreas operativas. Entre los mentores también figura Angello Ortiz.

Los organizadores destacan que la participación de Apolo 27 GT tiene un valor estratégico para República Dominicana, al proyectar al país en un escenario internacional vinculado a innovación, movilidad, tecnología y formación de talento joven. Formula Student Spain es definida por sus organizadores como un espacio multicultural orientado al intercambio de conocimientos, excelencia técnica y preparación de futuros ingenieros e innovadores.

Además, señalan que el proyecto conecta academia, industria y desarrollo tecnológico, permitiendo que estudiantes dominicanos enfrenten estándares internacionales de diseño, manufactura y competitividad técnica.

Según el equipo, Apolo 27 GT es actualmente el único equipo universitario del Caribe dentro de la competencia y el segundo del continente americano en esta ruta competitiva, lo que consideran una oportunidad histórica para abrir espacio a futuras generaciones de ingenieros, diseñadores y emprendedores dominicanos en escenarios globales de innovación.

Apoyo financiero y logístico

Para concretar la participación internacional, el proyecto requiere apoyo financiero, logístico y técnico que permita cubrir costos de diseño y fabricación del monoplaza, adquisición de materiales y componentes, pruebas, transporte internacional, inscripción, boletos aéreos, hospedaje, seguros, alimentación, uniformes, visados y producción audiovisual.

También necesitan apoyo en especie mediante servicios de mecanizado CNC, corte láser, impresión 3D, soldadura, materiales compuestos, neumáticos, sensores, baterías, simulación, software especializado, logística y acompañamiento institucional.

El equipo considera que el proyecto puede atraer patrocinadores tanto del sector privado como público, incluyendo empresas automotrices, concesionarios, bancos, telecomunicaciones, energía, tecnología, seguros, logística, combustibles, manufactura, construcción y turismo, así como instituciones vinculadas a educación superior, juventud, ciencia, competitividad y promoción país.

Los niveles de patrocinio contemplan presencia de marca en el vehículo, uniformes, redes sociales, material audiovisual, eventos institucionales, ruedas de prensa y actividades de vinculación educativa.

Para los integrantes de Apolo 27 GT, apoyar esta iniciativa representa invertir en educación, innovación, ingeniería, industria y proyección internacional, colocando a República Dominicana en una conversación global sobre movilidad, tecnología y desarrollo profesional.

Equipo en acción

En las imágenes se observa al equipo de Apolo 27 GT en una etapa práctica de fabricación y preparación técnica del monoplaza, realizando trabajos de corte, desbaste, ajuste y revisión de componentes metálicos dentro del taller.

Los integrantes trabajan sobre piezas estructurales, componentes mecánicos y elementos de ensamblaje, validando medidas, corrigiendo detalles y preparando partes que formarán parte del vehículo con el que competirán en Formula Student Spain 2026.

El proceso refleja la transición del diseño a la construcción real, donde los estudiantes aplican conocimientos de manufactura, mecánica, estructura, seguridad y trabajo colaborativo para avanzar en el desarrollo de un monoplaza concebido por talento dominicano.

Para fines de comunicación y contacto institucional, los coordinadores del proyecto han puesto a disposición el correo Alianzas@apolo27.com y el teléfono (849) 587-0725.