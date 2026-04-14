Apolo 27 del INTEC: líder en el Desafío Rover de la NASA tras 15 premios acumulados

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El equipo Apolo 27 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) se alzó con tres premios en el Desafío Rover de Exploración Humana de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA por sus siglas en inglés), con lo que alcanzó un total de 15 galardones en los siete años en que han participado en la competencia internacional.

En la edición 2026 de la competencia el equipo dominicano obtuvo por primera vez el Industry STEM Engagement Award (Participación STEM con la Industria), también el Social Media Award, por su desempeño en las Redes Sociales y por cuarto año consecutivo el Team Spirit Award, que reconoce su desenvolvimiento de cara a los demás participantes del certamen.

En su más reciente participación, el equipo estableció nuevos estándares de ingeniería al presentar uno de los rovers más livianos y eficientes de la competencia en el 2026, hasta ahora el menos pesado que ha fabricado Apolo 27, de apenas 126 libras, lo que les permitió completar los desafíos de movilidad y recolección de muestras en los terrenos simulados de la Luna y Marte en tiempos récord.

Este éxito es el resultado del talento de 28 integrantes del equipo de INTEC provenientes de diversas partes del país como Santo Domingo Este, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Entre los debutantes en este escenario internacional destacan Vivian Saviñón, estudiante de Ingeniería en Sistemas de San Pedro de Macorís, junto a Allison Pérez, Erick Severino y Rayner Rodríguez, quienes representaron con orgullo la bandera de República Dominicana.

Excelencia técnica y récord de ingeniería

Bajo la dirección de los profesores Ezequiel Díaz e Irvin Cedeño, el equipo demostró que la ingeniería aplicada en el país compite al más alto nivel global, obteniendo reconocimientos por su diseño mecánico y su impacto en la comunidad a través de la metodología STEM, basada en las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Apolo 27 de INTEC hace historia en la NASA: rompe récords con su rover y alcanza 15 premios

Estructura del equipo de alto rendimiento

El éxito operativo de Apolo 27 se sustenta en una organización profesional dividida en áreas estratégicas. En Liderazgo estuvieron el egresado Miguel Arredondo (Asesor/Tutor) y los estudiantes Marianny Mercedes (Capitana) y Julio Ruiz (Oficial de Seguridad).

En Manufactura, la dirección fue de Arturo Méndez, con el soporte de Kelvin Reyes, Richard Méndez, Jafet Ramos, Yaretzi Reinoso, Pablo Gómez, César Martínez y Rayner Rodríguez. La parte de Financiamiento estuvo a cargo de Pedro Rojas y Geraldine Hernández.

En lo concerniente a Educación STEM, Área que impacta a miles de niños y jóvenes, el equipo lo conformaron Allison Pérez, Emily Estrella, Vivian Saviñón, Erick Jefferson y Gabriela.

El equipo de Comunicación y Redes lo integraron David Valentín, Krystal Mármol y Yanileidy Paulino. También el rol de mentores estuvieron Diana Soto, Vantroi Morillo, Manuel Mancebo, Manuel Guerrero y Angello Ortiz, además del apoyo de Esteban Peñalo y David Morel.

Respaldo Institucional

Este triunfo de República Dominicana fue posible gracias al apoyo de la Presidencia de la República, el Ministerio de la Juventud y una coalición de empresas comprometidas con la innovación: BMCargo, Galletas Aviva (Grupo Bocel), COOPRESERVAS, Banreservas, Seguros Reservas, Voluntariado Banreservas, PIISA (Parque Industrial Itabo), ASOBAL (Asociación de Industrias Zona Franca San Cristóbal Inc.), Galicia Welding Group, Machmaker, CTAV SRL, PrintPlus, Dulces Piloto, Grupo Thomas y Microfundición.

Sobre Apolo 27

Apolo 27 es el equipo multidisciplinario del INTEC que compite anualmente en el desafío de la NASA, diseñado para fomentar el desarrollo de tecnologías de movilidad para futuras misiones espaciales. Es actualmente el equipo dominicano con mayor cantidad de galardones en esta competencia internacional. Apolo 27 ha participado de forma continua en la competencia desde 2019, acumulando experiencia en siete ediciones consecutivas, con un total de 15 premios.

En la competencia participan universidades de varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Puerto Rico, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Alemania, India, Italia, México, Marruecos, Perú, Singapur, Tailandia, Turquía, República Dominicana, y Reino Unido.