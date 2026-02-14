Applebee’s e IHOP abren su primer local conjunto en Sambil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Applebee’s Neighborhood Grill + Bar e IHOP se unieron y debutaron con un restaurante de doble marca en el primer nivel del Centro Comercial Sambil Santo Domingo, ubicado en la avenida John F. Kennedy, esquina Máximo Gómez.

La información fue dada a conocer por la empresa Marysof Is Good durante una rueda de prensa ofrecida este viernes, en la que se destacó que IHOP es reconocido por sus famosos Buttermilk Pancakes y sus Handcrafted Burgers, mientras que Applebee’s ofrecerá sus Premium Steaks a la parrilla (Fire Grilled), cócteles y mucho más.

“Hoy, Applebee’s e IHOP se unen para estar aún más cerca de nuestros clientes. Esperamos que esta nueva ubicación se convierta en un lugar donde la alegría de reunirse y celebrar se sienta a solo unos pasos de casa”, expresó Raymond Rodríguez, CEO de Marysof Is Good.

Rodríguez indicó que esta ubicación, cuidadosamente diseñada, brindará a los clientes la oportunidad de disfrutar de dos experiencias gastronómicas únicas bajo un mismo techo, rindiendo homenaje a la imagen icónica de ambas marcas y ofreciendo una experiencia de clase mundial que dejará a los visitantes completamente satisfechos, todo a un excelente precio. En la actividad también participó la señora Tamara Martínez, representante de Dine Brands Global, quien resaltó la importancia de esta alianza de doble marca.

Applebee’s® e Ihop®

El nuevo restaurante estará abierto al público diariamente, a partir del 16 de febrero, para desayuno, almuerzo y cena. El horario será de domingo a jueves, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m., y viernes y sábado, de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.

Acerca de Applebee’s®

Como una de las marcas de restaurantes casuales más grandes del mundo, Applebee’s Neighborhood Grill + Bar es conocida como “la mesa de cocina de Estados Unidos”, ofreciendo a sus clientes una experiencia dinámica que combina comida americana simple y deliciosa con bebidas clásicas y cervezas locales. Applebee’s facilita que familiares y amigos se conecten, ya sea en el restaurante o en la comodidad del hogar. Eatin’ Good in the Neighborhood™ es una escapada familiar y asequible de la rutina diaria.

Los restaurantes Applebee’s son propiedad y están operados por emprendedores comprometidos no solo con servir excelente comida, sino también con fortalecer las comunidades que llaman hogar. Al 28 de septiembre de 2025, Applebee’s contaba con 1,512 restaurantes en Estados Unidos, dos territorios estadounidenses y 16 países fuera de ese país, sin incluir 59 restaurantes operados directamente por la compañía. Applebee’s es franquiciado por subsidiarias de Dine Brands Global Inc. (NYSE: DIN).

Applebee’s® e Ihop® abren su primera ubicación de doble marca en Sambil Santo Domingo

Acerca de IHOP®

Durante más de 65 años, IHOP ha sido líder e innovador en todo lo relacionado con desayuno, almuerzo y cena. La cadena ofrece más de 65 opciones exclusivas de desayuno, frescas y preparadas al momento, así como una amplia selección de platos populares para almuerzo y cena, incluyendo Ultimate Steakburgers, sándwiches artesanales y platos completos.

Al 30 de septiembre de 2025, existían 1,793 restaurantes IHOP en todo el mundo, incluyendo establecimientos en los 50 estados de Estados Unidos, dos territorios estadounidenses y 13 países fuera de ese país. Los restaurantes IHOP son franquiciados por afiliados de Dine Brands Global, Inc., con sede en Pasadena, California (NYSE: DIN). Las dos marcas de restaurantes favoritas del mundo se unen bajo un mismo techo, invitando a los clientes a celebrar la gran apertura de la primera ubicación de doble marca en la República Dominicana.