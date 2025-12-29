Aquí los errores que dañan la celebración navideña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El primer error frecuente es conducir bajo los efectos del alcohol. Esta conducta sigue siendo la principal causa de traumas severos en diciembre. La mejor recomendación es designar un conductor sobrio o utilizar transporte seguro.

El segundo error es manipular fuegos artificiales sin supervisión. Las quemaduras y lesiones oculares aumentan considerablemente en niños y adolescentes, por lo que se deben evitar cohetes caseros y mantener estricta vigilancia.

El tercer error es el descuido de los niños en entornos cargados de actividad. Las caídas, quemaduras y atragantamientos ocurren en segundos cuando los adultos están distraídos.

El cuarto error es el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas, sal y azúcar, especialmente en pacientes con hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas. Esto provoca crisis hipertensivas, descompensaciones y necesidad de hospitalización.

El quinto error es el abandono parcial o total de la medicación diaria, lo que puede desencadenar emergencias graves.

El sexto error es el uso indiscriminado de bebidas energizantes mezcladas con alcohol, combinación que favorece arritmias, elevación de la presión arterial y ansiedad.

El séptimo error es el trasnocho prolongado, que reduce la coordinación y aumenta la probabilidad de accidentes.

El octavo es la utilización de estufas, velas y extensiones eléctricas defectuosas, responsables de quemaduras y pequeños incendios domésticos.

El noveno error es automedicarse ante síntomas nuevos, lo que retrasa la atención o enmascara signos de gravedad.

Finalmente, el décimo error es ignorar señales de alarma como dolor torácico, dificultad respiratoria, debilidad súbita o alteración del habla, síntomas que requieren atención inmediata.