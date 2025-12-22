ART GABANGI 2025 consolida a Héctor Reynoso como referente del arte contemporáneo caribeño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Impulsada por un éxito extraordinario —expresado en ventas récord, una alta concentración de coleccionistas activos y la presentación de la tercera muestra individual de Héctor Reynoso— la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ART GABANGI 2025 concluyó su programación oficial el sábado 20 de diciembre, afirmándose como una de las plataformas más sólidas, dinámicas y estratégicamente relevantes del arte contemporáneo en el Caribe.

Durante la Gala Premier de ART GABANGI 2025, celebrada el 11 de diciembre, Héctor Reynoso protagonizó la primera venta oficial de la noche, colocando dos obras magistrales en la colección de los reconocidos coleccionistas Richard Sánchez y Johana Candelaria. Este gesto inaugural marcó con claridad el pulso comercial de la feria y confirmó la solidez, madurez y atractivo sostenido de su propuesta dentro del circuito contemporáneo de alto nivel.

El comportamiento del mercado fue uno de los indicadores más elocuentes de esta edición. En este contexto, Reynoso se posicionó como el artista con mayor volumen de ventas de ART GABANGI 2025, reafirmando no solo la consistencia de su lenguaje plástico, sino también su profunda sintonía con el coleccionismo contemporáneo. En el marco de la feria presentó su tercera exposición individual, Siluetas del Subconsciente Universal, una muestra ampliamente celebrada por su coherencia conceptual, rigor formal y la potencia simbólica de su imaginario visual.

De igual manera, Pedro Gallardo se destacó como el segundo artista con mayor desempeño comercial, logrando la venta total de las obras presentadas, lo que consolidó su posicionamiento dentro del mercado contemporáneo dominicano.

Celebrada en el Museo Abreu, ART GABANGI 2025 culminó con una jornada especial de gran cierre, concebida como un espacio activo de creación, diálogo curatorial y negociación directa entre artistas y coleccionistas. Este formato —vivo, abierto y altamente participativo— demostró una eficacia notable, generando adquisiciones tempranas, nuevas relaciones de mercado y un interés sostenido por parte de públicos especializados, críticos y agentes culturales.

Durante la jornada final, el Museo Abreu se transformó en un entorno dinámico donde los artistas trabajaron en vivo, compartieron procesos creativos y sostuvieron conversaciones directas con el público. Se realizaron recorridos curatoriales continuos, guiados por los propios creadores, culminando con un momento curatorial central a las 6:00 p. m., que selló un cierre artístico y comercial de alto nivel.

ART GABANGI 2025 contó con la participación de obras extraordinarias de un grupo sólido de artistas, entre ellos: Héctor Reynoso, Engel Segura, Ivelisse de León, Alma Vázquez, José Sejo, Pedro Gallardo, Benjamín Cruz, Jesús Desangles, Freddy Javier, Melvis Matos, Bernardo Then, Van Robert, Nardo Minier, Antonio González, Brenda Pérez, Alcibíades Vázquez, Mariano Sánchez, Antonio Guadalupe, Leylin Abreu, María Dolores, Lucía Méndez, Luigi Jiménez, Víctor Martínez, Carlos Santiago y Marcia Guerrero.

Este conjunto de creadores encarnó con claridad la diversidad, calidad y fuerza del arte contemporáneo dominicano y caribeño que definió esta edición. Durante toda la jornada final estuvo habilitado el registro oficial para nuevos miembros de GABANGI, una membresía estratégica que ofrece beneficios preferenciales, acceso prioritario y condiciones especiales dentro de los programas de la Casa Club Internacional GABANGI, fortaleciendo el vínculo entre artistas, coleccionistas y la plataforma más allá del calendario ferial. Como resultado, se incorporaron nuevos artistas, coleccionistas emergentes y actores clave del ecosistema cultural.

Al cierre del evento, el director y fundador de ART GABANGI señaló: “Este cierre extendido no representó una despedida, sino un punto de transición estratégica. Con esta acción, ART GABANGI abrió oficialmente la convocatoria para su próxima edición, programada del 6 al 14 de julio de 2026, reafirmando su visión como una plataforma viva, selectiva y en permanente evolución. La próxima edición incorporará reconocimientos a los principales críticos de arte del país, así como a coleccionistas, marchantes e historiadores del arte, consolidando a ART GABANGI como una verdadera fiesta cultural de proyección internacional.” ART GABANGI 2025 se despidió creando, dialogando, negociando y proyectando futuro.