Efemérides
Por qué el arte es clave en la sociedad (y cómo influye en tu vida)
Según la Real Academia Española, el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado
El arte ha acompañado al ser humano desde la prehistoria, cuando las primeras pinturas rupestres narraban escenas de caza y rituales. Hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo un motor de identidad, educación, bienestar y desarrollo económico.
Según la Real Academia Española, el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Esta definición refleja su esencia: un medio para expresar emociones, percepciones y realidades que trascienden lo cotidiano. Desde las cavernas paleolíticas hasta las galerías contemporáneas, el arte ha sido testigo y protagonista de la evolución humana.
Las funciones del arte son múltiples y esenciales. Cumple un propósito estético al brindar placer y motivación; expresivo, al comunicar emociones profundas; comunicativo, al transmitir ideas y provocar reacciones; educativo, al enseñar valores y conocimientos; terapéutico, al mejorar la salud mental y emocional; y social, al denunciar y visibilizar problemáticas colectivas. Su capacidad de adaptación ha permitido que incorpore nuevas formas y técnicas, desde la literatura y la pintura hasta el cine, la fotografía y el cómic.
La historia del arte es también la historia de la humanidad. En Egipto, las esculturas y pinturas representaban dioses y reyes; en Grecia y Roma, las estatuas narraban mitologías y hazañas. La Edad Media estuvo marcada por el arte religioso, mientras que el Renacimiento puso al individuo en el centro. El arte moderno, con el impresionismo, el cubismo, el surrealismo y la abstracción, abrió paso a una diversidad de estilos que aún hoy se expanden y transforman.
Su importancia en la sociedad contemporánea es incuestionable. El arte influye en la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos. Promueve el diálogo intercultural, cuestiona normas sociales, impulsa la economía a través de las industrias creativas y contribuye al desarrollo personal y emocional. En ciudades como Bogotá, los murales, festivales y ferias de arte son prueba de cómo las expresiones artísticas fortalecen la identidad, la memoria colectiva y la participación ciudadana.