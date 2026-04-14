Asegura que Wellington Arnaud ha repuntado de cara a la candidatura presidencial del PRM

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

HERMANAS MIRABAL. - El coordinador de campaña para los Estado Unidos de la pre candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), del licenciado Wellington Arnaud, aseguró en el día de hoy, que en los últimos meses las aspiraciones del también director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), ha repuntado en los últimos meses.

De acuerdo al empresario salcedense pero radicado en la ciudad de New York, Miguel Santiago, el discurso de cercanía y la visión de desarrollo que para el país tiene Arnaud, es algo que ha estado siendo muy bien visto por los diferentes sectores sociales, tanto por los dominicanos radicados en el exterior, como por los que habitan en este su país de origen.

En ese sentido, el también directivo de la Asociación de Bodegueros de la ciudad de New York, dijo, que hoy más que nunca el país necesita a una persona que comprometida con continuar la obra de gobierno del actual mandatario Luis Abinader, también desarrolle una agenda propia, pero de cara a la profundización del desarrollo al que aspiran los diversos sectores de la República Dominicana.

Santiago manifestó, que el auge que ha estado tomando en los Estados Unidos, pero sobre todo en las ciudades de New York, Miami y en todo el Estado de Massachusetts, el actual director del Inapa Wellington Arnaud, es algo que los perremeistas deben de tomar en cuenta a la hora de escoger quien los representará en la boleta presidencial del partido oficialista.

"El trabajo que para la causa hemos estado haciendo como equipo de trabajo para todo los Estados Unidos, es algo que dicho sea de paso ha dejado a muchos boquiabierto" dijo Miguel Santiago.

Precisó, que la línea de acción que viene desarrollando Wellington Arnaud y su equipo se basamenta en la elaboración de propuestas, algo que quiérase o no, ha puesto a pensar a los restantes equipos políticos de las demás propuestas, entiéndase de los precandidatos David Collado, Carolina Mejía, Guido Gómez Mazara y otros que, con sus legítimos derechos, según explicó Santiago, luchan por ser la figura estelar en la venidera boleta presidencial PRM.

"Uno de los motivos del crecimiento de las aspiraciones del compañero Wellington, es porque también como equipo hemos estado cumpliendo con la tarea encomendada, esto así guardando por disposición del Presidente Luis Abinader, el grado de respeto, muy característico tanto por los demás miembros de nuestro equipo como por el propio compañero Wellington Arnaud " dijo el coordinador de campaña para los Estados Unidos, el empresario Miguel Santiago.