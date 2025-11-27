Así se celebró la tercera edición de ALMA Casa de Campo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Casa de Campo Resort & Villas clausuró con éxito rotundo la tercera edición de su aclamado evento, «ALMA Casa de Campo».

Este año, la cita reafirmó su posición como un punto de encuentro estratégico entre el capital dominicano y español. El evento, que tuvo lugar del 20 al 22 de noviembre, fue una experiencia inolvidable que fusionó magistralmente la tradición andaluza con la alta cocina y el networking empresarial.

El fin de semana comenzó el jueves 20 con el cóctel exclusivo Networking ALMA, que reunió a una destacada cantidad de empresarios de ambos países. Las fundadoras y empresarias españolas, Cuchy Pérez y Susana Deleito, enfatizaron la visión del evento: posicionar a la República Dominicana como un destino privilegiado y seguro para la inversión española, además de estrechar lazos comerciales entre ambos países.

Los eventos continuaron el viernes 21 en la Marina Riverside con una deslumbrante cena. La noche se vistió de etiqueta, donde los asistentes disfrutaron de un menú y postre diseñados personalmente por el prestigioso chef Ramón Freixa, poseedor de dos estrellas Michelin. La velada culminó con una espectacular presentación de flamenco protagonizada por el virtuoso del cante, Miguel Poveda, quien llenó el ambiente de pasión desbordante.

Bolivar Batista, Nicolina Landorfo, Rocio Armenteros, Ilan DabaraFuente externa

Sabor de Sevilla en La Romana

El día más esperado fue el sábado 22, cuando se recreó magistralmente la esencia de la Feria de Abril de Sevilla.

El público fue recibido por una monumental réplica de la célebre portada de la Feria de Sevilla, una estructura efímera y simétrica que, bajo el nombre de "ALMA", dominó la escena con sus colores vibrantes (amarillo, rojo y azul) y su rica arquitectura. Esta Portada no solo sirvió como acceso, sino también como un espectacular fondo para un show de luces gracias a sus pantallas traseras.

En el interior, el espacio se transformó en un auténtico Real de la Feria compuesto por casetas típicas, donde se sirvieron exquisitos bocadillos españoles, incluyendo jamón ibérico, tortilla de papas, aceitunas y vinos típicos de la región.

La jornada del sábado contó con una vibrante muestra de la cultura andaluza. Numerosas damas lucieron sus mejores atuendos flamencos con coloridos vestidos de sevillanas. El punto más emocionante del evento fue la exhibición de Sevillanas Ecuestres, donde las bailaoras ejecutaron los pasos de la sevillana alrededor y junto a majestuosos caballos, en una perfecta sincronía de danza y maestría ecuestre.

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas, expresó su satisfacción por el éxito del evento:

"ALMA Casa de Campo no es solo una fiesta; es una declaración de intenciones. Hemos logrado traer la esencia de una de las celebraciones más importantes de España a nuestro resort, y lo hemos convertido en una plataforma de encuentro binacional. La combinación de la tradición, la alta cocina del chef Freixa y este vibrante networking demuestra la calidad y la visión de los eventos que acoge Casa de Campo, fortaleciendo nuestros lazos culturales y comerciales con España."