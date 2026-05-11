Así puedes llegar a una de las playas más impresionantes del planeta en RD, según Forbes

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La revista Forbes incluyó a Canto de la Playa, ubicada en la isla Saona, dentro de las 50 mejores playas del mundo en 2026 y en el Top 5 de Norteamérica, destacando su arena blanca, aguas cristalinas y ambiente virgen protegido por el Parque Nacional Cotubanamá.

Más allá del reconocimiento internacional, la pregunta que muchos viajeros se hacen es: ¿cómo llegar a este paraíso?

Ruta para llegar a Canto de la Playa

Desde Santo Domingo o Punta Cana

República Dominicana brilla en Forbes con Canto de la Playa"

El primer paso es trasladarse hasta Bayahíbe, un pequeño pueblo pesquero en la provincia La Altagracia, considerado la puerta de entrada a la isla Saona.

Desde Santo Domingo el trayecto dura unas 2 horas y media en carretera; desde Punta Cana, alrededor de 1 hora y 20 minutos.

Salida en lancha desde Bayahíbe

En el muelle de Bayahíbe se contratan excursiones o lanchas privadas hacia la isla Saona.

El viaje dura entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones del mar.

Acceso a Canto de la Playa

Una vez en Saona, la mayoría de las excursiones llevan a playas más concurridas como Mano Juan o Playa Catuano.

Para llegar a Canto de la Playa, se requiere un tour especializado o lancha privada, ya que es una zona menos visitada y más aislada.

El acceso controlado garantiza que se mantenga su carácter natural y protegido.

🌐 Qué encontrarás en Canto de la Playa

Arena blanca y aguas turquesa que parecen sacadas de una postal.

Ambiente tranquilo y virgen, sin grandes construcciones ni multitudes.

Snorkel y buceo en arrecifes cercanos, con abundante vida marina.

Paisajes fotográficos ideales para quienes buscan experiencias auténticas y sostenibles.

Consejos prácticos para el visitante

Llevar protector solar biodegradable para cuidar el ecosistema.

Contratar excursiones certificadas que respeten las normas del Parque Nacional Cotubanamá.

Prepararse para un día sin señal de celular: aquí la desconexión es parte de la experiencia.

Llevar agua y refrigerios, ya que no hay comercios en la zona.