Detalles
¿Irás a Villa Navidad? Horarios, fechas y todo lo que debes saber del mágico espacio navideño
¡Llegó diciembre!, y con él, Villa Navidad, un espacio iluminado y lleno de personajes que dan vida a la época más mágica del año.
¡Llegó diciembre! Con su frío rico, sus colores rojo y verde, y, por supuesto, Santa Claus, Rodolfo y todos los renos. Pero no llegó solo: también aterrizó en República Dominicana Villa Navidad, un espacio iluminado y lleno de personajes que dan vida a la época más mágica del año.
Este 1 de diciembre, el presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron oficialmente Villa Navidad, acompañados de música y todo el espíritu navideño.
A partir de este martes, el parque queda abierto al público en el Centro Olímpico.
El evento, completamente gratis, estará disponible hasta el 5 de enero en horario de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Los visitantes podrán disfrutar de juegos, luces, personajes y shows en vivo que llenan de alegría cada rincón.
Hasta el Grinch hizo acto de presencia… pero con su humor gruñón de siempre.
El área preparada por la Alcaldía del Distrito Nacional transformó el parque tradicional en un escenario navideño: con miles de luces, nuevos juegos, áreas de picnic, toboganes, spots para fotos y hasta camiones del Cuerpo de Bomberos. Además, habrá actividades especiales todos los fines de semana.
En Villa Navidad, las familias podrán compartir con los Reyes Magos, Santa Claus y otros personajes, además de disfrutar conciertos, presentaciones y atracciones para todas las edades.