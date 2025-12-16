Felices fiesta
Ayuno navideño, ¿una dieta para celebrar?
A pesar de la creencia popular, esta época es ideal para ayunar porque “el frío acelera el metabolismo y el gasto calórico se ve potenciado por el ayuno”, según el experto en longevidad Gonzalo Ruiz Utrilla.
Las comidas sociales durante las fiestas suelen asociarse con un aumento de peso, pero hay personas que encuentran en esta época del año el propósito de cuidar la línea y tendencias como el ayuno intermitente se ponen sobre la mesa.
¿Es verdad que ganamos mucho peso en Navidad? Según un estudio, el aumento promedio no llega a medio kilo… Pero no lo perdemos cuando acaban las fiestas: se acumula.
Los atracones, la principal conducta a evitar durante las comidas festivas.
Llega la Navidad, llegan los propósitos de año nuevo y, en la mitad del mundo, llega el invierno. Y todo ello da lugar a una época festiva en la que surge una paradoja: ¿se puede cuidar la línea como propósito para un nuevo ciclo y, a la vez, disfrutar a la vez de las fiestas? Una duda que hasta Santa Claus podría tener.
Por ejemplo, ¿es posible (y, sobre todo, saludable) mantener o iniciar una dieta como el ayuno intermitente entre cenas de empresa, reuniones familiares de Nochebuena, turrones, polvorones y roscones de Reyes? Mientras la ciencia señala al frío como un posible aliado para la pérdida de grasa, el calendario social nos empuja hacia el superávit calórico.
Y es que la respuesta, más que un simple “sí” o “no”, engloba una serie de matices, con un delicado equilibrio entre la cronobiología, la psicología humana de nuestro comportamiento y la flexibilidad metabólica.