Ayuno navideño, ¿una dieta para celebrar?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Las comidas sociales durante las fiestas suelen asociarse con un aumento de peso, pero hay personas que encuentran en esta época del año el propósito de cuidar la línea y tendencias como el ayuno intermitente se ponen sobre la mesa.

¿Es verdad que ganamos mucho peso en Navidad? Según un estudio, el aumento promedio no llega a medio kilo… Pero no lo perdemos cuando acaban las fiestas: se acumula.

A pesar de la creencia popular, esta época es ideal para ayunar porque “el frío acelera el metabolismo y el gasto calórico se ve potenciado por el ayuno”, según el experto en longevidad Gonzalo Ruiz Utrilla.

Los atracones, la principal conducta a evitar durante las comidas festivas.

Llega la Navidad, llegan los propósitos de año nuevo y, en la mitad del mundo, llega el invierno. Y todo ello da lugar a una época festiva en la que surge una paradoja: ¿se puede cuidar la línea como propósito para un nuevo ciclo y, a la vez, disfrutar a la vez de las fiestas? Una duda que hasta Santa Claus podría tener.

Por ejemplo, ¿es posible (y, sobre todo, saludable) mantener o iniciar una dieta como el ayuno intermitente entre cenas de empresa, reuniones familiares de Nochebuena, turrones, polvorones y roscones de Reyes? Mientras la ciencia señala al frío como un posible aliado para la pérdida de grasa, el calendario social nos empuja hacia el superávit calórico.

Y es que la respuesta, más que un simple “sí” o “no”, engloba una serie de matices, con un delicado equilibrio entre la cronobiología, la psicología humana de nuestro comportamiento y la flexibilidad metabólica.