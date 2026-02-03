Bad Bunny hace historia en los Grammy 2026 con álbum DTMF

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Puerto Rico vivió una de sus mejores noches el domingo cuando Bad Bunny se alzó como ganador de “Mejor Álbum del Año”, convirtiéndose en el primer artista en los 68 años de los premios Grammy en ganar esa categoría con un disco completamente en español.

El artista, quien encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el 08 de este mes, también obtuvo dos gramófonos más en “Mejor Álbum de Música Urbana” y “Mejor Interpretación de Música Global” con 'EoO'.

Evidentemente emocionado, el cantante aprovechó la oportunidad para criticar la política migratoria de Donald Trump: “Antes de dar gracias a Dios, diré fuera ICE”, manifestó.

Billie Eilish también se sumó a ese discurso, diciendo que “nadie es ilegar en tierra robada”.