Bad Bunny listo para el Super Bowl

Como un balde de agua fría le ha caído a sectores conservadores la noticia de que por primera vez en su historia un artista latino, este caso Bad Bunny, liderará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este domingo, el partido que marca el fin de la National Football League (NFL).

En esta ocasión, el espectáculo televisivo más visto del año a nivel mundial, con más de 100 millones de personas conectadas solamente en Estados Unidos, marca un hito al ser interpretado en español, puesto que durante décadas priorizó a artistas anglosajones.

Legendas como Michael Jackson (1993), Prince (2007), Madonna (2012), Bruno Mars (2014), Beyonce (2017), Shakira y JLo (2020), forman parte de la historia de este espectáculo.

En ese orden, la cantante de Barbados, Rihanna, asumió el reto el 2023 y un año después le tocó a los raperos Kendry Lamar y Eminem.

Bad Bunny, quien se convirtió la semana pasada en el primer artista de habla hispana en ganar un Grammy a “Mejor Álbum del Año” con con “Debí Tirar Más Fotos”, un disco totalmente en español, está listo para vivir una noche histórica.

“Estoy emocionado, pero al mismo tiempo, me siento más emocionado por la gente que incluso por mí, mi familia, mis amigos, las personas que siempre han creído en mí”, expresó el astro de la música en rueda de prensa.

En la cúspide de su carrera, el intérprete de “Debí Tirar Más Fotos” y “Me Porto Bonito”, promete un vibrante espectáculo que conecte con sus raíces borinqueñas, en uno de los escenarios más grandes del mundo.