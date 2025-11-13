Banco Central pone en circulación tres nuevos libros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) puso en circulación tres nuevas obras que se integrarán a su Biblioteca Juan Pablo Duarte, en el marco del programa de actividades desarrolladas con motivo del 78º aniversario de la institución.

Los títulos y sus autores son: La mujer del río, de Vivian Jiménez Quiñones; Una mirada a la décima, de Luis Beiro y Porque hay huellas tuyas en mi jardín, de Tulio Cordero.

Héctor Valdez Albizu presidió el acto de presentación haciendo una breve introducción sobre las obras, comenzando por recordar que “la institución ha venido desarrollando desde hace tres décadas un programa cultural variado, que incluye la publicación de obras de autores dominicanos, hombres y mujeres creadores de literatura de imaginación e investigación, que luego de pasar la evaluación de sus manuscritos inéditos, a cargo de un comité de publicaciones, pueden ver la salida de sus libros en primorosas ediciones”.

Se refirió al libro La mujer del río, de Vivian Jiménez Quiñones, destacando que “la autora es residente en los Estados Unidos e ingresa a nuestro catálogo con este libro de cuentos. Entre sus atributos profesionales podemos decir que, además, es reportera, editora, correctora de estilo, y comunicadora social graduada en UNAPEC”. Dedicó unas palabras al libro Una mirada a la décima, de Luis Beiro Álvarez, “autor de dos obras de nuestra colección, muy conocido en nuestro medio por sus contribuciones al periodismo desde su posición de editor de Cultura en el matutino Listín Diario, y la crítica de cine, con la que orienta a sus lectores sobre las novedades cinematográficas más importantes”. Finalizó sus esbozos con la obra Porque hay huellas tuyas en mi jardín, del sacerdote y escritor Tulio Cordero. El teólogo, lingüista, ensayista y filósofo, ganó el Premio de Ensayo Pedro Henríquez Ureña en 2024.