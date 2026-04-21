Batalla de Las Carreras: el día que marcó la defensa de la soberanía dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 21 de abril de 1849 se libró una de las grandes confrontaciones de la Guerra de la Independencia Dominicana: la Batalla de Las Carreras.

El enfrentamiento, ocurrido cinco años después de la proclamación de la independencia nacional en 1844, consolidó la defensa de la soberanía frente a las tropas haitianas.

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias recuerda que la batalla se desarrolló en un pequeño valle de la región Sur, cerca del río Ocoa, en las cercanías de Baní. Desde entonces, el lugar lleva el nombre de Las Carreras, en memoria de la gesta que reafirmó la libertad dominicana.

Pedro Santana

El ejército dominicano, bajo el mando del general Pedro Santana, se enfrentó a las fuerzas haitianas dirigidas por el presidente Faustin Soulouque. La estrategia militar dominicana, basada en el aprovechamiento del terreno y la disciplina de sus tropas, resultó decisiva para contener el avance enemigo.

La victoria en Las Carreras no solo representó un triunfo militar, sino también un símbolo de unidad nacional. Los combatientes dominicanos demostraron que la independencia conquistada en 1844 no sería efímera, sino un proyecto sostenido por la voluntad de defender el territorio y la identidad del pueblo.

Esta batalla confirmó la legitimidad de la República Dominicana en el escenario internacional y fortaleció la moral de la población, que veía en cada enfrentamiento la posibilidad de consolidar su recién adquirida libertad.

A 177 años de aquel hecho, la Batalla de Las Carreras sigue siendo recordada como un hito de resistencia y valentía, ejemplo de la determinación de los dominicanos por preservar su soberanía frente a cualquier amenaza externa.