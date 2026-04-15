Batalla de Tortuguero: qué ocurrió y su importancia histórica

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El 15 de abril de 1844, apenas semanas después de proclamada la independencia, el mar Caribe fue escenario de un enfrentamiento que marcaría el rumbo de la nueva nación.

La Batalla de Tortuguero, librada frente a las costas de Azua, no solo fue la primera batalla naval de la República Dominicana, sino también el momento fundacional de su Marina de Guerra.

En el puerto se respiraba tensión. Los haitianos habían desplegado un bergantín y dos goletas para cortar el abastecimiento de las tropas dominicanas en tierra. Del lado criollo, tres goletas ,Separación Dominicana, María Chica y San José, se preparaban para un combate desigual. Al mando estaban hombres que se convertirían en leyenda: Juan Bautista Cambiaso, Juan Bautista Maggiolo y Juan Alejandro Acosta.

“Era David contra Goliat”, relatan los cronistas. Sin embargo, la valentía y la estrategia naval permitieron que los dominicanos hundieran las tres embarcaciones haitianas sin sufrir bajas propias.