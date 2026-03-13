Bávaro Adventure Park deja huella en la Vitrina Turística ANATO 2026, en Bogotá

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Bávaro Adventure Park con su delegación encabezada por la Gerente Comercial Eliana de Jesús, participó con notable éxito, generando un importante impacto en la industria y presentando las más recientes innovaciones en turismo de aventura dirigidas al mercado latinoamericano.

Durante el evento, se atendieron más de 50 citas de negocios y se realizaron dos presentaciones oficiales dentro de la agenda oficial del Ministerio de Turismo, fortaleciendo alianzas estratégicas y consolidando nuevas oportunidades comerciales que impulsan la expansión de la marca en Latinoamérica.

Dentro de las experiencias que despertaron mayor interés se destacan:

Polaris At nightFuente externa

Sunset Catamaran, una propuesta que combina mar, diversión y atardeceres inolvidables.

El innovador Magic Mystic Memories - Polaris at Night, una experiencia nocturna que transforma la jungla en un escenario lleno de adrenalina y misticismo.

Y, por supuesto, la joya de la corona, Sacred River, una experiencia completamente única e innovadora que redefine el turismo de aventura en Punta Cana, posicionándonos como referentes en el destino.

Bavaro Adventure Park sigue consolidándose como la propuesta más innovadora del Caribe, llevando la aventura dominicana a nuevos mercados.