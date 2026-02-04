Bellas Artes convoca a estudiantes para pruebas de acceso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Bellas Artes (DGBA), junto a la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada (DEFAE), anunció la primera convocatoria a pruebas de acceso para estudiantes de nuevo ingreso en diversas escuelas artísticas del país, correspondiente al período académico 2026-2027.

La jornada incluye, indicaron, las escuelas de Bellas Artes de La Romana, Cotuí y Puerto Plata, así como la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), en distintas disciplinas artísticas.

Informa además, que los interesados deberán completar el formulario de solicitud para la prueba de acceso de su interés a través de la página web oficial de Bellas Artes: https://www.bellasartesrd.gob.do/categoria/servicios.

Añadió además la Dirección General de Bellas Artes, que las demás escuelas artísticas, las no mencionadas en esta convocatoria, lo anunciarán a través de sus redes sociales y página web oficial, por lo que exhortó a los interesados a mantenerse atentos a los canales institucionales.

En ese sentido, el director de la DEFAE, Elvis Guzmán dijo: “Exhortamos a todos los padres y madres interesados en acceder a las escuelas de Bellas Artes a estar atentos a la página web y a la cuenta de Instagram de la institución, para inscribirse a través del formulario en línea de las escuelas”.

Destacó además, el impacto de la formación artística en la sociedad, y señaló que: “Las artes son el motor que genera cambios sociales, y Bellas Artes ofrece enseñanza de danza, teatro, música y artes visuales de manera gratuita en 15 provincias y 22 municipios donde están distribuidas las academias de música de esta institución”.

La ENAD y Endanza

La convocatoria de la Escuela Nacional de Arte Dramático está dirigida a adolescentes y jóvenes de 16 a 23 años interesados en formarse profesionalmente en actuación y teatro.

Mientras que, la Escuela Nacional de Danza convoca a niños y niñas de 7 a 9 años, como parte de su programa de formación en danza clásica y contemporánea.

En cuanto a la escuela de Bellas Artes La Romana se impartirán las disciplinas de iniciación musical, artes visuales, teatro y danza, explicaron los incumbentes de la institución.