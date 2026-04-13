Dopamina
Besar también es salud: lo que dice la ciencia sobre esta fecha
La oxitocina refuerza el apego y la seguridad, la dopamina genera placer y recompensa, mientras que la serotonina regula el estado de ánimo y disminuye la ansiedad
Este 13 de abril, Día Internacional del Beso, la ciencia recuerda que este gesto universal no solo fortalece vínculos emocionales, sino que también aporta beneficios comprobados para la salud mental y física.
Diversos estudios señalan que un beso activa hasta 146 músculos y puede intercambiar millones de bacterias nuevas, pero más allá de lo biológico, desencadena una cascada de neurotransmisores que impactan directamente en el bienestar. La oxitocina refuerza el apego y la seguridad, la dopamina genera placer y recompensa, mientras que la serotonina regula el estado de ánimo y disminuye la ansiedad.
Los especialistas destacan que besar ayuda a reducir el estrés, controlar la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular. Además, fortalece la autoestima, incrementa la felicidad y puede ser un indicador de satisfacción en la vida sexual y de pareja.
La antropóloga Helen Fisher ha documentado que más del 90 % de las sociedades humanas practican el beso como mecanismo de adaptación y vínculo social. Por eso, más allá de la celebración romántica, el beso se reconoce como un puente emocional y fisiológico que une a las personas.