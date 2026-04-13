Besar también es salud: lo que dice la ciencia sobre esta fecha

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Este 13 de abril, Día Internacional del Beso, la ciencia recuerda que este gesto universal no solo fortalece vínculos emocionales, sino que también aporta beneficios comprobados para la salud mental y física.

Diversos estudios señalan que un beso activa hasta 146 músculos y puede intercambiar millones de bacterias nuevas, pero más allá de lo biológico, desencadena una cascada de neurotransmisores que impactan directamente en el bienestar. La oxitocina refuerza el apego y la seguridad, la dopamina genera placer y recompensa, mientras que la serotonina regula el estado de ánimo y disminuye la ansiedad.

Los especialistas destacan que besar ayuda a reducir el estrés, controlar la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular. Además, fortalece la autoestima, incrementa la felicidad y puede ser un indicador de satisfacción en la vida sexual y de pareja.

La antropóloga Helen Fisher ha documentado que más del 90 % de las sociedades humanas practican el beso como mecanismo de adaptación y vínculo social. Por eso, más allá de la celebración romántica, el beso se reconoce como un puente emocional y fisiológico que une a las personas.