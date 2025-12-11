El botiquín de Navidad: lo esencial para evitar emergencias en las fiestas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La época navideña es un periodo de alegría y celebraciones, pero un pequeño percance de salud puede arruinar las fiestas.

Para tratar de evitarlo, es recomendable tener a mano algunos medicamentos.

Un farmacéutico nos ayuda a preparar un botiquín adecuado, tanto si vamos a pasar estos días en casa como si vamos a viajar.

Si una persona toma un tratamiento para una enfermedad crónica, estos medicamentos son los primeros que debe meter en el botiquín cuando va de viaje.

“El tratamiento crónico no se puede olvidar”, destaca el farmacéutico Carlos Gallego Rodríguez.

Los antihistamínicos, además de para aliviar los síntomas de la alergia, pueden utilizarse para reducir la sensación de mareo y combatir el insomnio leve.

Si vamos a pasar una blanca Navidad disfrutando de la nieve “no deberían faltar en nuestro botiquín medicamentos y cremas para los golpes y dolores ocasionados por las caídas”, comenta.

Reuniones con familiares y amigos que se alargan hasta la madrugada, aperitivos, dulces, algo de alcohol y, en definitiva, una relajación de nuestras costumbres y rutinas del día a día, que por algo estamos de vacaciones.

Pero los excesos suelen pasar factura y más vale estar preparados.