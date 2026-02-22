Brian De Peña diserta sobre “Buenas prácticas en el manejo de las Alcaldía de Lawrence”

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- al disertar sobre “Buenas prácticas en el manejo de las Alcaldía de Lawrence”, su titular, el dominicano Brian A. DePeña, manifestó ante un nutrido público en el anfiteatro de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), que su gestión se ha enfocado en transformar la realidad de una comunidad que por años enfrentó serios desafíos económicos y sociales.

Durante su disertación, el también empresario, oriundo del municipio de Miches, dijo, que uno de sus principales compromisos ha sido sanear las finanzas municipales, fortalecer la seguridad ciudadana y crear oportunidades para los jóvenes, así como, para los diferentes actores sociales que de manera directa e indirecta trabajan por el desarrollo de la citada urbe estadounidenses.

“Lawrence es una ciudad de inmigrantes, de gente trabajadora. Nosotros estamos demostrando que sí se puede gobernar con transparencia y los resultados están ahí, a la vista de todos”, indicó.

De igual manera Brian resaltó los avances en la recuperación de espacios públicos, mejoras en infraestructura y el impulso de programas educativos y de capacitación laboral dirigido especialmente a la comunidad latina que representa un alto porcentaje de la población.

Asimismo subrayó la importancia de atraer inversiones que generen empleos y dinamicen la economía local, al tiempo que trabaja en coordinación con autoridades estatales de Massachusetts para garantizar mayores recursos para la ciudad.

“Estamos construyendo una nueva historia para Lawrence, basada en trabajo, inclusión y oportunidades para todos”, concluyó el alcalde.

Datos

La experiencia de Brian A. De Peña se ha convertido en un referente para la comunidad dominicana en el exterior, demostrando que con compromiso y visión es posible generar cambios reales en beneficio colectivo.

En la actividad hablo también el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD) Víctor D ́ Aza, quien dijo y ante la presencia de alcaldes de diferentes ciudades de la región nordeste, que la gestión que la ciudad de Lawrence encabeza el dominicano DePeña, es un vivo ejemplo de lo que es el buen dominicano en territorios extranjeros, por lo que exhortó a los funcionarios municipales a tomar como ejemplo todas y cada una de las consideraciones disertada por el también citado empresario.

De su lado, el Rector de la UCNE, Doctor, Isaac García de la Cruz, dijo que como el máximo representante del citado centro de estudio, están abiertos a iniciativas como esta, para que el país conozca que los dominicanos “somos buenos todos”, y con deseo de echar hacia adelante y trabajar a favor del prójimo.

La actividad fue organizada por la el Colegio de Abogados de la Provincia Duarte en la persona de su presidente Ramón Orlando Justo y Joseline Marte, así como por la UCNE.

Además participaron, la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal Lissette Nicasio, los alcaldes de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, de Salcedo Juan Ramón Hernández y el regidor Jordy Rojas, entre otros.