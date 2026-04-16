Broadway Broadway: el pulso del teatro musical internacional llega a Santo Domingo

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Broadway Broadway llega este 9 de mayo a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional como una experiencia escénica donde la música, el movimiento y la interpretación se integran en una puesta de alto nivel, capaz de trasladar al público al universo del teatro musical internacional, bajo la producción de Vibra Productions y el maestro Amaury Sánchez.

Entre grandes clásicos del repertorio y obras que han definido el ADN del teatro musical a lo largo de generaciones, la selección traza un recorrido que no solo se observa, se experimenta.

Desde la intensidad emocional de Evita hasta la sofisticación de Cabaret, la elegancia de Anything Goes y la emotividad de Cats, la propuesta integra además piezas que han expandido el lenguaje del musical, como In The Heights, Anastasia, Jesucristo Superstar, Grease y El Fantasma de la Ópera, conectando épocas y sensibilidades dentro de una misma línea escénica.

No se trata de una sucesión de canciones, sino de momentos que se instalan en escena: coreografías que abren el ritmo, solos que sostienen la emoción y ensambles que elevan la energía colectiva. Desde temas como Memory, Music of the Night o Don’t Rain On My Parade, hasta momentos cargados de fuerza como Carnaval del barrio o Getsemaní, el montaje construye una narrativa que oscila entre lo íntimo y lo espectacular.

Bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, la propuesta se configura como una curaduría viva del repertorio internacional, en la que cada pieza adquiere identidad propia y cohesión escénica, marcando el pulso de una cita que evoca, a través de su arquitectura sonora, la potencia de las grandes producciones internacionales.

El elenco, integrado por Max Marteene, Carla Hernández, Luis Armando Rivera, Isabela Escoto y Valeria Dávila, asume cada intervención como un momento complejo, donde la técnica vocal, la presencia y la intención interpretativa se manifiestan con precisión.

La coreografía de Natalie Borsos aporta una dimensión dinámica que potencia el ritmo del montaje. A lo largo de la noche, cada pieza cobra presencia y trasciende sus propios límites para convertirse en vivencia, en una expresión que atraviesa estilos y generaciones.

Más que un homenaje, Broadway Broadway se afirma como un espectáculo integral donde el virtuosismo, la disciplina y la emoción se encuentran en tiempo real.

El próximo 9 de mayo a las 8:30 de la noche, la Sala Carlos Piantini no será solo un escenario: será el punto donde Broadway cobra vida en Santo Domingo.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.