Buen Pan: La castaña de masa conquista cocina

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La castaña de masa, también conocida como buen pan, se abre paso en la gastronomía gracias a su gran versatilidad en la cocina. Este alimento, que anteriormente se usaba principalmente para alimentar a los cerdos, hoy se prepara de múltiples maneras: en puré con mantequilla, frito, en forma de tostones o transformado en una harina libre de gluten ideal para panadería y repostería.

Además, puede incorporarse en recetas saladas como sopas y guisos, así como en postres tales como: mermeladas, batidos o bizcochos. Incluso se utiliza para elaborar productos fermentados, como la cerveza de castaña.

En ese sentido y con el objetivo de impulsar el consumo, la producción y la exportación de la castaña de masa o buen pan, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) anunció la celebración del II Congreso y Festival de la Castaña de Masa o Buen Pan, que se llevará a cabo los días 13 y 14 del próximo mes en su sede central.

El presidente ejecutivo de la JAD, Osmar C. Benítez, explicó que la castaña de masa es una fruta de alto valor nutricional, resistente a plagas y a fenómenos climáticos extremos. Destacó además que este cultivo representa una oportunidad real para generar ingresos y contribuir a la seguridad alimentaria, señalando que 17 empresas dominicanas ya exportan la fruta.

Benítez indicó que el Congreso y Festival reunirán a 300 productores, comercializadores y exportadores.

Recetas

Serenata de bacalao con pana o buen pan

1 buen pan

2 lbs. bacalao con espina

o 1 libra filete bacalao

2 pimientos de cada color

2 cebolla grande

¾ aceite oliva extra virgen

3 ctas. mantequilla

Preparación. Desalar el bacalao y hervir. Picar la cebolla y los pimientos a la juliana. Añadir mantequilla. Pelar y hervir la pana hasta punto correcto de cocción. Picar en cuadros grandes la pana. Después en otra olla saltear los vegetales y el bacalao. Luego juntar todo y no moverlo muy fuerte para que no se rompan las panas. Receta del chef Aníbal Flores.

Ensalada de pana con aguacate, tomate, pimiento y pepino

1 pana entera

2 aguacates maduros ½ cebolla blanca

1/2 pepino

2 tomates

1 pimiento verde

2 cds. vinagre balsámico

Aceite de oliva

1 limón

Hojas de cilantillo

Preparación. Se pela y pica la pana en trozos pequeños y se cocina de 15 a 20 minutos. Una vez cocinados se colocan en un envase para que enfríen. Se cortan todos los ingredientes bien pequeños. Luego en un envase se colocan todos los ingredientes picados incluyendo la pana, se le echa vinagre balsámico, aceite de oliva, limón y se mezcla bien. Receta chef Aníbal Flores.