¿Buscas empleo? Estas son las nuevas oportunidades en la Embajada estadounidense

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció la apertura de oportunidades de trabajo para aquellos interesados en laborar en la institución.

Según una publicación oficial de la entidad, se buscan aspirantes para los siguientes puestos de trabajo:

- Chofer del Destacamento de Seguridad de la Marina (Disponible hasta el 20 febrero de 2026).

- Supervisor Ingeniero Mecánico (Disponible hasta el 26 de febrero de 2026).

Para aplicar para los puestos, debes entrar al sitio de web de la Embajada y llenar el formulario de solicitud: do.usembassy.gov/es/jobs-es/#jobs