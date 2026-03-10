CAESCO y ALEPH crean programas educativos para afrontar desafíos en comunicación política

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) y la Institución Educativa ALEPH de España firmaron un acuerdo de cooperación académica a través del cual desarrollarán programas formativos conjuntos en liderazgo, consultoría, marketing y comunicación política, como parte de una estrategia de transferencia de conocimiento e internacionalización del conocimiento.

Jorge Santiago, presidente de ALEPH, explicó que "el convenio abre una nueva etapa de cooperación académica e internacional, que incluye el desarrollo de formaciones especializadas, la concesión de becas y una línea de trabajo compartida orientada a la innovación, la transformación digital y el pensamiento estratégico".

El presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, destacó que “Este acuerdo fortalece el proceso de internacionalización del conocimiento y la creación de redes académicas que aporten valor real a los profesionales de la comunicación, el liderazgo y la consultoría. Vivimos en un entorno cada vez más dinámico, complejo y fragmentado, que exige formación continua, pensamiento estratégico y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos, sociales, del mercado y de la gestión pública”.

En ese sentido, ambas instituciones ampliarán su oferta formativa mediante cursos, talleres y programas especializados, orientados a responder a las demandas de los profesionales y líderes del presente para el futuro.

El convenio prevé, además, el desarrollo conjunto de investigaciones aplicadas, programas de formación diseñados a la medida de instituciones públicas y privadas, así como la creación de espacios para prácticas y experiencias formativas que conecten el conocimiento académico con los desafíos reales del entorno político, social y comunicacional.

Sobres ALEPH

La Institución Educativa ALEPH, con sede en España, es una entidad académica de proyección internacional especializada en la formación en liderazgo, comunicación, consultoría y pensamiento estratégico, con un enfoque orientado al fortalecimiento de capacidades profesionales y al análisis de los desafíos contemporáneos en contextos políticos y sociales.