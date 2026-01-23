CAESCO promueve la formación de comunicadores dominicanos en su innovador Media Lab en Madrid

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España.– El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) concluyó con éxito la primera edición del CAESCO International Media Lab (CIMLAB) , una experiencia de transferencia de conocimiento y tecnología internacional que permitió a comunicadores, periodistas y creadores de contenido dominicanos vivir, analizar y reflexionar sobre los principales retos que enfrenta hoy el ecosistema mediático global.

El presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, destacó que el CIMLAB fue una experiencia activa de pensamiento, análisis y acción que permitió a los participantes comprender los desafíos actuales de la comunicación desde una perspectiva internacional y aplicada.

Otáñez señaló que durante la jornada intensiva desarrollada en Madrid, los participantes accedieron a espacios de formación aplicada, intercambio académico y observación directa en instituciones clave del ámbito universitario y mediático consolidando una visión crítica, actualizada y estratégica de la comunicación contemporánea.

Indicó que el programa incluyó una visita institucional a la Universidad Complutense de Madrid, donde se desarrolló una jornada de análisis sobre la desinformación en los ecosistemas digitales y sus implicaciones para la democracia, el periodismo y la construcción de opinión pública.

“Como parte de la experiencia inmersiva, los participantes visitaron Telemadrid, donde conocieron de primera mano el funcionamiento interno de un medio de comunicación internacional, sus dinámicas editoriales y los procesos de producción informativa en tiempo real”, dijo.

Asimismo, los participantes de este programa de CAESCO recibieron una masterclass especializada en Spain Business School, centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación, la publicidad y los medios, abordando los cambios en los modelos de producción, las audiencias y la toma de decisiones estratégicas.

La jornada concluyó en el ESIC Business School, con una conferencia y taller práctico sobre comunicación de gobierno, vocería y gestión de crisis. En este espacio, los participantes trabajaron un caso aplicado que integró negociación con actores sociales, sustentación de políticas públicas y estrategias de comunicación orientadas a la legitimidad, la coherencia y la confianza ciudadana.

Con el cierre del CAESCO International Media Lab Madrid 2026, la institución reafirma su apuesta por la internacionalización del conocimiento y por la creación de espacios que contribuyan al desarrollo profesional de los comunicadores dominicanos, preparándolos para liderar con criterio, responsabilidad humana y visión global en contextos cada vez más complejos.