Cansancio social: Por qué muchas personas evitan llamadas y reuniones aunque quieran a sus amigos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En tiempos de hiperconexión, resulta paradójico que cada vez más personas decidan apartarse de llamadas, reuniones o encuentros sociales. Este fenómeno, conocido como “cansancio social”, se explica por la sobrecarga emocional que generan las interacciones constantes, la presión por mantener vínculos y el temor a ser juzgados.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la ansiedad social es un trastorno que puede provocar miedo intenso en situaciones cotidianas como hablar por teléfono, asistir a reuniones o compartir en grupo. Aunque no todas las personas que evitan el contacto sufren este trastorno, sí experimentan síntomas similares: nerviosismo, agotamiento mental y necesidad de aislamiento tras actividades sociales.

El portal especializado señala que el cansancio social se manifiesta en personas que, pese a querer a sus amigos y familiares, sienten que la interacción les demanda demasiada energía. Esto puede derivar en evitar compromisos, posponer encuentros o limitar la comunicación a mensajes breves.

El impacto es significativo: quienes lo padecen pueden experimentar sentimientos de culpa por no participar en la vida social, además de una percepción de soledad. Sin embargo, los expertos insisten en que se trata de una reacción comprensible en un contexto de agendas saturadas y exigencias emocionales crecientes.

Recomienda estrategias para manejar este cansancio, como establecer límites claros, practicar técnicas de relajación, buscar apoyo profesional en casos de ansiedad persistente y, sobre todo, reconocer que el autocuidado es tan importante como mantener los vínculos sociales.

El cansancio social no significa falta de afecto hacia los demás, sino la necesidad de equilibrar la energía personal con las demandas externas.