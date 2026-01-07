Capacitará 918,090 personas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) anunció que durante el año 2026 ejecutará 49,129 acciones formativas, con una proyección de 918,090 participantes a nivel nacional, como parte de su Plan Operativo Anual 2026, aprobado por la Junta de Directores en su sesión del 4 de noviembre de 2025. Indica que el plan establece un proceso de fortalecimiento y expansión de las acciones que ejecuta, orientado a elevar las competencias del talento humano.