Cardiopatía congénita: un corazón con historia diferente

Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de alteraciones estructurales que pueden afectar cualquier parte del corazón, incluyendo las cavidades, las válvulas y los vasos sanguíneos, desarrollándose durante las primeras semanas del embarazo. Esta condición afecta a más de 35,000 bebes que nacen cada año en todo el mundo. La misma se encuentran clasificada entre las malformaciones mayores más frecuentes al nacimiento, con una prevalencia que oscila entre 6-8 % por 1,000 recién nacidos vivos, de los cuales, cerca de la mitad tiene una cardiopatía clínicamente significativa. En el caso de República Dominicana, cerca de 1,500 niños nacen cada año con alguna cardiopatía.

A pesar de los grandes avances en el mundo de la Medicina, la cardiopatía congénita continúa siendo la principal causa de muerte en niños menores de un año. El impacto de las estas cardiopatías no solo se limita a la cantidad de muertes que produce, sino que también implica una carga significativa de morbilidad, hospitalizaciones recurrentes, intervenciones quirúrgicas y secuelas a largo plazo, tanto físicas como psicosociales.

Se estima que un alto porcentaje de los casos tienen una base genética identificable, con asociaciones frecuentes a síndromes genéticos, como el síndrome de Down, síndrome de Turner, entre otros.

El mayor inconveniente de este tipo de enfermedades es, que muchas de ellas no suelen manifestarse de forma temprana, apareciendo la sintomatología de forma tardía, y en muchas ocasiones pueden presentarse de manera silente, realizándose el diagnóstico en la etapa de la adultez, dependiendo esto del tipo, de su severidad y de si aparece de forma aislada o de manera simultánea con otras malformaciones, por ello, la importancia de una evaluación cardiovascular temprana y oportuna.

El 14 de febrero solemos ver muchos corazones dibujados representando el día del amor, pero este día también se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas.