Carolina Mejía recibe máximo galardón de Rotary en RD por Día de la Mujer

Carolina Mejia recibió este domingo el máximo galardón del Acto de Reconocimiento de a la Mujer del organizado por el Rotary Internacional en el país, donde afirmó que el futuro del desarrollo de la República Dominicana dependerá de ampliar las oportunidades para que más mujeres participen en los espacios de liderazgo, innovación y toma de decisiones en el país.

“Las mujeres dominicanas estamos demostrando cada día que cuando tenemos oportunidades y se confía en nuestro capacidad somos capaces de transformar realidades. Estoy convencida de que el desarrollo de la República Dominicana en los próximos años dependerá, en gran medida, de que sigamos abriendo espacios para que más mujeres lideren, emprendan e innoven en la construcción del país que soñamos”, expresó Carolina.

El reconocimiento fue entregado durante el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer de Rotary en República Dominicana, por su trayectoria de servicio público y por haber sido la primera mujer en convertirse en alcaldesa de la capital, donde también más 70 mujeres meritorias de distintas provincias del país fueron homenajeadas por sus aportes al desarrollo de sus comunidades.

Durante sus palabras, Carolina agradeció la distinción y resaltó la trayectoria de Rotary Internacional, organización fundada en 1905 y presente en más de 200 países, destacando su impacto global en iniciativas humanitarias como la lucha por la erradicación de la poliomielitis y su trabajo permanente en áreas como educación, salud y desarrollo comunitario.

La alcaldesa del Distrito Nacional felicitó a las mujeres reconocidas en el evento y subrayó que el progreso del país exige fortalecer el liderazgo femenino en todos los ámbitos de la sociedad, al señalar que cuando una mujer avanza también avanzan su familia, su comunidad y la República Dominicana.