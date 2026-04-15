La primera pizzería dominicana en el ranking 50 Top Pizza Latinoamérica

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Brasil. Río de Janeiro.- La pizzería Casa Gazcue ha marcado un hito en la gastronomía dominicana al convertirse en el primer proyecto de concepto y autoría dominicana en ingresar al prestigioso ranking internacional 50 Top Pizza Latinoamérica, a menos de un año de haber abierto sus puertas.

El reconocimiento fue anunciado el 14 de abril durante la gala celebrada en Río de Janeiro, Brasil, donde Casa Gazcue fue posicionada en el lugar 40 entre las mejores pizzerías de la región, consolidando su entrada en la escena gastronómica internacional.

El proyecto, fundado en 2025 en Santo Domingo por los hermanos Francis Pena y Luis Pena, logra este importante reconocimiento en tiempo récord, destacándose por una propuesta que combina técnica, identidad y una ejecución culinaria de alto nivel.

Casa Gazcue hace historia en 50 Top Pizza Latinoamérica: primeros dominicanos en la lista a menos de un año de su apertura.

“Este reconocimiento representa un paso muy importante para nosotros como restaurante, pero también como país. Desde el inicio, nuestra intención ha sido construir una propuesta con identidad, creatividad, cuidando cada detalle y respetando el proceso detrás de cada pizza. Estar hoy en el ranking de 50 Top Pizza Latinoamérica nos confirma que vamos por buen camino y nos motiva a seguir elevando el nivel de lo que hacemos desde República Dominicana hacia el mundo”, expresó el chef Francis Pena.

Durante la ceremonia, ambos fundadores estuvieron presentes para recibir el reconocimiento, y el chef Francis Pena, líder creativo del proyecto, fue distinguido con la chaqueta oficial de 50 Top Pizza, un símbolo otorgado a los pizzaiolos que ingresan al listado.

Con este logro, Francis y Luis Pena, con su propuesta, se convierten en los primeros dominicanos en formar parte de este ranking en toda su historia, marcando un precedente para la gastronomía nacional dentro del competitivo escenario internacional de la pizza.

Casa Gazcue representa la evolución de una trayectoria gastronómica de más de 15 años. Los hermanos Pena son también propietarios del reconocido restaurante El Gallego, y en esta nueva etapa han apostado por desarrollar una propuesta especializada, donde la masa, trabajada durante meses, se convierte en el eje central de su identidad culinaria.

Como parte de la agenda oficial de la premiación, Casa Gazcue fue invitada a participar en una cena especial en el restaurante Ferro e Farinha, considerado uno de los referentes de la pizza en Brasil. El establecimiento, liderado por el chef Sei Shiroma, ocupa la posición número 4 en la edición 2025 del ranking. Para la ocasión, ambos chefs colaboraron en la creación de un menú degustación de nueve tiempos.

Cabe destacar que el restaurante italiano Il Caminetto, también en República Dominicana, forma parte del listado desde 2024 y en esta edición ocupa la posición número 35, consolidando junto a Casa Gazcue y a trattoria Pizzorno quienes recibieron una mención especial, la presencia del país en este importante ranking.

La inclusión de ambos restaurantes reafirma el crecimiento sostenido y la proyección internacional de la gastronomía dominicana, que continúa ganando espacio en escenarios de alta exigencia y reconocimiento global.

Sobre 50 Top Pizza Latinoamérica

El ranking 50 Top Pizza Latinoamérica, creado en 2017 por los críticos italianos Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere, es hoy la guía internacional más influyente dedicada exclusivamente a la pizza, con presencia en distintas regiones del mundo y edición latinoamericana desde 2022. Los reconocimientos son otorgados por inspectores anónimos que evalúan calidad, técnica y experiencia, posicionando a los restaurantes en el mapa global gastronómico. En este contexto, el Istituto Italiano di Cultura participa como aliado cultural en diversas ceremonias, reforzando el vínculo con la tradición italiana y aportando legitimidad institucional a uno de los premios más relevantes del sector.