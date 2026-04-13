Casa Oliver es reconocida por su aporte a la innovación industrial dominicana

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La empresa dominicana Casa Oliver recibió una distinción en la tercera edición del Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera 2025, otorgado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), como parte de su estrategia sostenida de innovación, eficiencia productiva y fortalecimiento del ecosistema industrial nacional.

El reconocimiento responde al impacto estructural de Casa Oliver en los parques industriales del país, su contribución a la creación de empleos formales, el dinamismo exportador y su rol como empresa ancla dentro de la cadena de valor manufacturera.

La firma ha desarrollado un modelo de gestión enfocado en la optimización de procesos, la transferencia de conocimiento técnico y el desarrollo del capital humano, factores determinantes para la competitividad empresarial en un entorno globalizado.

Al recibir el galardón, el fundador de Casa Oliver, Pedro Ramón López Oliver, destacó el significado de esta distinción para la empresa. “Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la competitividad, y nos impulsa a seguir proyectando el nombre de la República Dominicana en los mercados internacionales”, puntualizó López Oliver.

Imagen reconocimiento a Casa Oliver

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, subrayó que “la innovación industrial es un eje clave para transformar desafíos en oportunidades, fortalecer la base manufacturera y consolidar a la industria como pilar del crecimiento económico sostenible”.

Con una sólida trayectoria en el sector de bebidas premium, Casa Oliver representa marcas de alto valor a través de Oliver Rums, entre ellas, Cubaney, Quorhum, Presidencial, Unhiq XO, Opthimus, Puntacana Club y Exquisito, cuyos productos se comercializan en diversos mercados y contribuyen de manera significativa a la balanza exportadora dominicana.