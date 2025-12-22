Catalonia Santo Domingo reconoce el apoyo de la prensa a lo largo de 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un gesto de agradecimiento, el Hotel Catalonia Santo Domingo compartió un almuerzo navideño con periodistas y medios de comunicación, destacando su valioso trabajo y apoyo a lo largo de 2025.

En el marco del encuentro, el hotel dio a conocer a sus nuevos directivos: el Sr. Víctor Cruz, en calidad Gerente General y Sr. Miguel Dominguez, subdirector de la propiedad.

Durante el encuentro navideño especial con la prensa en el salón Bayahibe del hotel, los principales ejecutivos del Hotel Catalonia Santo Domingo, el director general, Victor Cruz; el subdirector, Miguel Dominguez; la directora comercial, Gianell Peña; y la gerente de comunicación, Isaura de la Cruz, compartieron un almuerzo con representantes de la prensa, donde expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido durante 2025.

Además, aprovecharon la ocasión para anunciar nuevos proyectos y planes estratégicos que marcarán el rumbo de la propiedad en 2026, enfocados en fortalecer la experiencia de los huéspedes, continuar con una oferta gastronómica amplia y de calidad, además de consolidar la relación con los medios de comunicación.

Los ejecutivos del Hotel Catalonia Santo Domingo resaltaron su profundo agradecimiento a los medios de comunicación y periodistas, quienes con profesionalismo han difundido las novedades y proyectos del hotel, contribuyendo a dar a conocer sus facilidades y servicios generales.

Subrayaron que el respaldo de la prensa ha sido clave para fortalecer la relación con la comunidad y proyectar la visión de crecimiento que la propiedad impulsa de cara al próximo año.

El encuentro se transformó en una tarde entrañable, llena de sonrisas, buena compañía y del espíritu navideño que hizo sentir a cada invitado parte de la gran familia Catalonia Santo Domingo.

La Srta. Isaura de la Cruz, Gerente de Comunicación del hotel, subrayo que la relación con la prensa trasciende lo profesional, convirtiéndose en un vínculo de confianza y respeto mutuo, el cual se fortalece cada vez más y se convierte en amistad.

Destacaron que cada invitado ha ejercido su labor periodística con ética y excelencia, contribuyendo a dar visibilidad a las experiencias, servicios y propuestas que distinguen la oferta hotelera de la propiedad.

Este compromiso compartido es motivo de orgullo y satisfacción para la organización, que reafirma su voluntad de seguir fortaleciendo estos lazos de cara al futuro.

La actividad estuvo marcada por la alegría y el espíritu navideño que envolvió a cada uno de los asistentes, y fue todo un éxito.

Los invitados disfrutaron de una tarde especial, compartieron experiencias, recibieron obsequios y celebraron la Navidad en un ambiente cálido y festivo.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de conocer y conversar con el nuevo director y subdirector del hotel, donde descubriendo su destacada trayectoria profesional y los objetivos que guiarán al Hotel Catalonia Santo Domingo hacia un 2026 lleno de proyectos, innovación y excelencia en el servicio.

Catalonia Santo Domingo

Es un hotel diseñado para crear experiencias memorables a cada viajero que les visita, prometiendo en cada entrega de servicio, las facilidades que harán de sus actividades, ya sean comerciales o de placer, un éxito continuo.

Están enfocados en convertirse en un aliado estratégico, que garantice su bienestar mientras disfruta la frescura y calidez del destino Santo Domingo, deleitando sus sentidos con el intenso azul del mar Caribe, que ofrece su fabulosa y única vista en cada habitación.