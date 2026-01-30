Catherine Rosario presenta su primer evento motivacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresaria y fundadora de Health Mi Luz, Catherine Rosario, presentó con éxito su primer evento motivacional, marcando el nacimiento de su comunidad “Sembrando Luz”, una iniciativa enfocada en el crecimiento personal, la sanación emocional y el fortalecimiento espiritual de mujeres que buscan vivir con propósito.

El encuentro, celebrado en el restaurante Bocaditos Bistro, reunió a más de 90 mujeres en una noche cargada de reflexión, fe, amor propio y transformación personal, en una actividad donde se abordaron temas como la sanación interior, el propósito de vida, el amor de Dios y el poder del cambio consciente, impactando positivamente a las asistentes y sentando las bases de una comunidad que continuará reuniéndose de forma mensual.

El evento contó con participaciones especiales como la mentora transformacional y conferencista Nilvia Sención; la profeta y creadora de contenido, Mayerlyn Gómez; y la publicista Isveny Pichardo.

Catherine Rosario

Además, asistieron como invitadas especiales Sandra Berrocal, Wendylys Morel “La Narradora”, Mariela Genao, talento de Telemicro Internacional, y la influencer Lela Espinal.

Con esta iniciativa, Catherine Rosario se consolida no solo como empresaria, sino también como una líder comprometida con llevar luz a otras mujeres a través de su historia, su fe y su testimonio de vida.

Catherine Rosario y Sandra Berrocal

La producción y coordinación general del evento estuvo a cargo de Media Pichardo, reafirmando su experiencia en la creación de espacios de impacto social y comunitario en la ciudad de Nueva York, mientras que la música estuvo a cargo de la artista Neillyn Firpo, quien estuvo amenizando la velada.

Esta primera edición marca el comienzo de una agenda de encuentros continuos, a través de los cuales la comunidad “Sembrando Luz” seguirá reuniéndose de manera mensual, ampliando su impacto y consolidándose como un espacio constante de acompañamiento y crecimiento para mujeres.