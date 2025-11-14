CBS Developments renueva su nueva imagen corporativa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa constructora CBS Developments celebró este jueves la presentación oficial de su nueva identidad corporativa, marcando el inicio de una etapa de transformación y fortalecimiento institucional dentro del sector construcción e inmobiliario de la República Dominicana.

El evento, realizado en el Embassy Garden del Hotel El Embajador, reunió a representantes del sector financiero, brokers, profesionales de bienes raíces, colaboradores e invitados especiales.

Durante el evento, la CEO de CBS Developments, Isee Lauprete, dijo: “Hoy nos encontramos en un momento muy especial y trascendental para CBS, la presentación de nuestra nueva identidad corporativa, mostrando logros, trayectoria, proyectos, y testimonios reales que refuerzan la reputación de CBS en el mercado.Desde hace un tiempo atrás, CBS Developments se encausó en un proceso de transformación integral, de donde se originó la necesidad de implementar un proyecto de renovación estratégica y visual de su identidad de marca”.

En el lanzamiento se proyectó el video corporativo “Historia y nueva imagen de CBS Developments”, que resaltó la evolución de la compañía a lo largo de más de dos décadas de trabajo constante y liderazgo, con la premisa de “construir hogares que cambien vidas”.

Constructora CBSFuente externa

Como parte de la renovación visual, la compañía presentó una versión modernizada de su emblemático ícono “La Hormiga”, símbolo de esfuerzo, trabajo en equipo y resiliencia, cualidades que identifican a todo el personal de CBS.

Lanzamiento del proyecto habitacional Senderos

Durante la actividad, la CEO de CBS Developments, Isee Lauprete, junto al director comercial José Martí, encabezaron el lanzamiento del nuevo proyecto habitacional “Senderos”, una propuesta que refleja la esencia con la que nació la empresa: ofrecer soluciones habitacionales que combinen calidad, diseño y bienestar para las familias dominicanas.

Empresa constructora CBSFuente externa

El evento también incluyó un acto de reconocimiento a colaboradores y aliados estratégicos, donde fueron premiados la ejecutiva de ventas Karla Patricia, así como las inmobiliarias TuCasa RD, Inmobiliaria Reservas y Navia Real Estate, por su destacada gestión en ventas.