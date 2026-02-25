CEDIMAT y WorldWide Seguros refuerzan su alianza en salud y atención médica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la actualización y renovación del acuerdo que por años ha unido a los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) con WorldWide Seguros, ambas entidades anunciaron el fortalecimiento de su alianza estratégica, con un convenio fue formalmente suscrito por Milagros Ureña, directora general de CEDIMAT, y el Sr. Zanoni Selig, Chairman de WorldWide Group.

Este avance reafirma el compromiso conjunto de garantizar al afiliado acceso a servicios de salud de primer nivel, infraestructura moderna y un equipo médico altamente especializado.

Con este acuerdo, los afiliados de WorldWide Seguros tendrán acceso a consultas con médicos especialistas de amplia trayectoria nacional e internacional, en todas las ramas de la medicina. Las atenciones se ofrecen en áreas modernas, confortables y diseñadas para brindar una experiencia integral, eficiente y personalizada.

Asimismo, los afiliados podrán acceder a consultas virtuales de segunda opinión, disponibles para pacientes nacionales e internacionales. Este servicio facilita evaluaciones médicas ágiles y confiables por parte de especialistas de alto nivel, sin importar el lugar de residencia del paciente.

El convenio contempla también el acceso a los reconocidos Planes Ejecutivos de Salud, centro pionero en programas de medicina preventiva y evaluaciones integrales orientadas a la detección temprana de condiciones de riesgo.

Con esta renovación, todos los planes de WorldWide Seguros contarán con un programa preventivo diseñado a la medida de los diferentes perfiles de afiliados, apoyado en tecnología de avanzada e inteligencia artificial para ofrecer diagnósticos precisos y oportunos.

La Unidad Internacional de CEDIMAT, concebida especialmente para pacientes extranjeros y organismos internacionales, forma parte clave de esta propuesta de valor. Ofrece acompañamiento completo en cada etapa del proceso médico: desde la gestión de citas y coordinación de procedimientos, hasta la entrega de resultados en español e inglés, con un equipo multilingüe altamente capacitado.

Otro de los pilares de este acuerdo es el acceso directo de los afiliados de WorldWide Seguros a la Unidad de Emergencias de CEDIMAT, un espacio moderno, equipado con tecnología de última generación y respaldado por especialistas en emergenciología, neurología y medicina crítica, siendo el único centro en Santo Domingo, región sur y este, certificado como Advanced Stroke Center, acreditación otorgada por la World Stroke Organization (WSO). Esta distinción internacional valida que su Unidad de Emergencias opera bajo estrictos protocolos globales, con atención multidisciplinaria especializada y disponibilidad de equipos diagnósticos avanzados las 24 horas.

El centro también cuenta con helipuerto habilitado para evacuaciones médicas, lo que permite recibir pacientes críticos desde cualquier punto del país o del Caribe, reforzando su rol como referente nacional en medicina de alta complejidad.

Firma del acuerdo y recorrido institucional

Tras la firma los directivos de WorldWide Seguros, junto a los directivos de CEDIMAT realizaron un recorrido, dirigido por el doctor Antonio Villegas, director médico del centro, por las modernas instalaciones, incluyendo áreas de Tomografías, Emergencias, Hemodinamia, Cuidados Intensivos, Consultas Especializadas, Habitaciones, Hemato-Oncología, Rehabilitación y el Salón del Patronato.

Con esta alianza reforzada, CEDIMAT y WorldWide Seguros consolidan una relación estratégica orientada a garantizar servicios de salud de alto nivel, acceso a procedimientos de gran complejidad, espacios exclusivos para afiliados, programas preventivos innovadores y una atención médica resolutiva, humana y de clase mundial.