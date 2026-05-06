Celebra el Día Internacional del Jazz con magistral concierto

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El Centro Cultural Banreservas Santiago fue escenario de una vibrante “Descarga de Jazz”, celebrada en conmemoración del Día Internacional del Jazz, con la que reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura en la región Norte del país.

La iniciativa forma parte del respaldo continuo del Banco de Reservas de la República Dominicana, encabezado por su presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, quien ha impulsado la creación de espacios culturales para el desarrollo y la proyección del talento nacional en todas sus manifestaciones artísticas.

El espectáculo estuvo a cargo del destacado maestro Rafelito Mirabal, quien, junto a una prestigiosa agrupación de músicos, ofreció una noche cargada de virtuosismo, improvisación y sensibilidad musical.

La banda estuvo integrada por reconocidos instrumentistas como Cuqui Mora, en el bajo; Patricio Bonilla, en el trombón; Cukín Curiel y René Suárez, en la percusión; Guy Frómeta, en la batería, e Iván Mirabal, en la guitarra.

Sumándose al escenario Alex Jacquemén y Juan Francisco Ordóñez, en las guitarras; Ingrid Best, en la voz, y Denis Belyakov, en el saxofón.