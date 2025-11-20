Celebran Conferencia de Profesores de Inglés

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos y la Universidad Domínico Americano (UNICDA), a través de su Teacher Development Center (TDC), inauguraron la Conferencia Anual de Profesores de Inglés 2025, un encuentro académico que promueve la innovación, la reflexión y el intercambio de buenas prácticas en la enseñanza del idioma inglés.

Con el tema “SMART Teaching in ELT: Strategies for Effective Teaching Practices”, la conferencia busca fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes mediante un enfoque que integra cinco dimensiones esenciales: enseñanza estratégica (Strategic), medición del aprendizaje, adaptabilidad (Adaptive), relevancia contextual (Relevant) y uso de tecnología educativa.