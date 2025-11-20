Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Embajada de EE.UU y UNICDA

Celebran Conferencia de Profesores de Inglés

La Universidad Domínico Americano reafirma su compromiso con la profesionalización docente.

La Embajada de los Estados Unidos apoyó el encuentro

La Embajada de los Estados Unidos y la Universidad Domínico Americano (UNICDA), a través de su Teacher Development Center (TDC), inauguraron la Conferencia Anual de Profesores de Inglés 2025, un encuentro académico que promueve la innovación, la reflexión y el intercambio de buenas prácticas en la enseñanza del idioma inglés. 

Con el tema “SMART Teaching in ELT: Strategies for Effective Teaching Practices”, la conferencia busca fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes mediante un enfoque que integra cinco dimensiones esenciales: enseñanza estratégica (Strategic), medición del aprendizaje, adaptabilidad (Adaptive), relevancia contextual (Relevant) y uso de tecnología educativa.  

