Más de 1,300 mujeres se reúnen en para ser empoderadas en sus familias y generaciones

El Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb celebró la XXI edición de su tradicional congreso Déboras 2025, “Impregnada”, con el propósito de llenar, influenciar, marcar y empoderar a cada mujer que anhelaba un cambio en su vida y deseaba ir a otro nivel espiritual.

En las distintas sesiones de la actividad se abordaron temas relacionados con el propósito de la mujer en Dios y su crecimiento espiritual, entre estos: conociendo mi valor, despierta mi espíritu, encendiendo el fuego, sanadas y restauradas; llevando a cada asistente a vivir una experiencia que marcó su vida. También hubo momentos especiales de alabanza, adoración y una obra de teatro.

El congreso tuvo como expositoras invitadas a la profeta Ester Aguarón, desde España, y a la profeta Ingrid Rodríguez, desde Miami, Florida. Mientras que, como anfitriones del evento, expusieron los pastores Miguel, Montserrat y Mariana Bogaert.

Durante la noche inaugural, la pastora Monserrat Bogaert presentó su nuevo libro Victoria detrás de la puerta, en el cual explica que es a través de la oración que se libran las más grandes batallas y se alcanzan verdaderas victorias, pues es en la presencia de Dios donde se recibe aliento, dirección y poder para conquistar Sus promesas.

La pastora Bogaert explicó que esta vigésima primera edición se tituló “Impregnada” porque tenía la finalidad de que cada mujer fuera sumergida en la fragancia del Espíritu Santo y llena de la presencia de Dios.

“Siento que esta conferencia fue un antes y un después, Dios nos impregnó s de su presencia, de su fuego, de su verdad”, expresó la pastora Bogaert.

Asimismo, manifestó que sus expectativas estaban en ver mujeres siendo transformadas, llenas y restauradas, que regresaran a sus casas con un nuevo perfume: el perfume de la presencia de Dios, porque cuando una mujer se rinde y se deja impregnar, nada vuelve a ser igual.

La conferencia Déboras surgió en el 2004, y en estos 21 años miles de mujeres han sido impactadas con el poder de Dios, recibiendo milagros, sanidades, ideas creativas, restauración familiar, además de experimentar un cambio transformador en sus vidas.

Esta actividad, que se desarrolló en Santo Domingo, en el auditorio del Ministerio Internacional Monte de Dios, ubicado en el Ensanche La Fe, reunió asistentes de La Romana, San Francisco de Macorís, Tenares, Bonao, Navarrete, Higüey, Boca Chica, San Pedro de Macorís y otros lugares del interior del país. Asimismo, participaron delegaciones internacionales de distintos países.