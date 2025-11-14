Celebran graduación de alcaldes pedáneos: ¿Por qué son importantes y cuál es su función?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El alcalde pedáneo es ese representante local que camina su comunidad, escucha a los vecinos y sirve como enlace directo con las autoridades para mediar conflictos.

Aunque su figura es histórica en el país, es la primera vez que estos funcionarios reciben una capacitación formal, un proceso encabezado por la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Este viernes se celebró la segunda graduación de alcaldes pedáneos, en la que 200 representantes locales recibieron su certificado tras completar las horas educativas requeridas. Con esta cohorte, ya suman 417 pedáneos capacitados provenientes de 27 municipios y 36 distritos municipales, entre ellos 371 hombres y 46 mujeres.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la LMD, Víctor D’Aza, quien destacó la importancia de integrar a los alcaldes pedáneos a las políticas municipales.

D’Aza explicó que “hemos decidido formar a los alcaldes pedáneos de todo el país para que se integren a las políticas municipales y acompañen la gestión municipal”.

Asimismo, resaltó que estos líderes comunitarios son funcionarios de alta credibilidad y que, al estar adiestrados y formados, pueden desempeñar un rol más efectivo en sus territorios.

D’Aza subrayó que los alcaldes pedáneos pueden dirimir conflictos, prevenir hechos de violencia y acompañar a las autoridades policiales en la persecución de crímenes y delitos. Agregó que el propósito del curso es fortalecer sus capacidades para ejercer una gestión local eficiente, participativa y transparente, alineada con los principios del buen gobierno y la Ley 176-07.

El presidente de la LMD también destacó el compromiso y la vocación de servicio que exige esta función, e indicó que la institución continuará impulsando programas de formación para estos representantes locales.

De su lado, Claudio Lugo, director del Instituto de Capacitación Municipal (ICAM), aseguró que este proceso formativo seguirá extendiéndose por todo el país. Explicó que los contenidos incluyeron el marco normativo que regula las funciones del pedáneo, técnicas de planificación y organización comunitaria, así como el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo, mediación y comunicación.

Durante el acto, el alcalde pedáneo Perfecto Jiménez, de Villa González, ofreció unas palabras de agradecimiento en nombre de los graduandos.

En total, los participantes recibieron capacitación sobre los aspectos fundamentales y prácticos de la gestión pedánea, con el propósito de fortalecer su autonomía, responsabilidad y visión de desarrollo comunitario.