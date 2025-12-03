Celebran misa en conmemoración de 56 años ininterrumpidos del programa Puntos de Vista

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Iglesia Santo Tomás de Aquino ofició una misa conmemorativa del 56 aniversario de transmisión ininterrumpida del programa Puntos de Vista de la periodista Pía Rodríguez en Color Visión. La ceremonia fue oficiada por el párroco Reverendo Padre Fray Ramón Alberto Núñez Holguín y fue encabezada por los hijos de la periodista Dania Goris, Virginia Goris, Danilo Goris y el co-productor del espacio Héctor Linares.

La familia de la periodista Pía Rodríguez agradeció la presencia de los feligreses en la misa del 56 aniversario de Puntos de Vista en Color Visión, que preside Domingo Bermúdez. Dania Goris dijo que este programa, producido por nuestra madre Pía Rodríguez, fue el pionero de los espacios de panel de Color Visión.

Con el apoyo de Don Poppy Bermúdez, Puntos de Vista inició sus transmisiones desde el Hotel Matúm de Santiago, donde comenzó a operar el canal el 29 de noviembre de 1969, luego de agotar una etapa de transmisiones en la emisora Radio Visión de la capital dominicana. Agradeció al Reverendo Padre Fray Ramón Alberto Núñez Holguín, párroco de la iglesia Santo Tomás de Aquino su acogida para que celebráramos este acto en esta emblemática iglesia.

Agradeció los aportes de los co-productores de Puntos de Vista Virginia Goris, Héctor Linares, Miguel Franjul, Gregorio García Castro, Aleida Fernández, Julio César Montolio, Miguel Ángel Velázquez Mainardi y Gustavo Rodríguez. También reconoció al director de Puntos de Vista, Nelson Caba por sus aportes al programa. Agradecemos a los televidentes que nos apoyan cada domingo al elegir Puntos de Vista para estar informados, dijo Dania Goris. También agradeció al periodista Virgilio Lora Gómez por su entusiasta apoyo para que realizáramos esta ceremonia de recordación a la fundadora del programa Puntos de Vista.

“En este acto quiero reconocer también a los pioneros de los programas de opinión de República Dominicana Salvador Pittaluga Nivar, Ercilio Veloz Burgos, Miguel Hernández, Héctor Pérez Reyes y Alberto Amengual, quienes junto a doña Pía Rodríguez fueron los iniciadores del periodismo de opinión en la televisión dominicana”. Ellos jugaron un papel estelar para el desarrollo de la democracia en República Dominicana. Dijo que como familia de Pía Rodríguez nos sentimos orgullosos de que nuestra madre haya formado parte de este grupo de comunicadores ilustres que nos llenan de orgullo a todos.

En este año la entidad Ciudadanía Fémina creó el Premio Periodista Pía Rodríguez para reconocer los ejemplos de emprendimiento de las mujeres periodistas dominicanas que se destacan en diversas ramas. Doña Pía inspiró a muchas mujeres periodistas para hacer grandes aportes al periodismo y queremos resaltar el papel jugado por comunicadoras como Alicia Ortega y Nuria Piera en la comunicación social del país.

Agradecemos a las personalidades que durante estos años han ofrecido sus opiniones en nuestro espacio de televisión. Gracias, Pía Rodríguez por tu ejemplo de vida en favor de la comunicación dominicana. Gracias a todos los que hoy nos han acompañado en este homenaje de recordación a la fundadora de Puntos de Vista. Gracias damos a Dios por celebrar hoy estos 56 años de Puntos de Vista en Color Visión.