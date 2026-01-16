Celebran “Mujeres con Propósito”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación PepsiCo República Dominicana en alianza con PriceSmart, a través de Fundes, realizaron la graduación de su programa “Mujeres con Propósito”, una iniciativa que impulsa la educación para la empleabilidad y el desarrollo económico de mujeres en Latinoamérica.

Según explicaron sus ejecutivos, al cierre del 2025, el programa alcanzó un hito en la República Dominicana al certificar a 608 mujeres, ahora con el respaldo de PriceSmart, que se sumó a la causa.