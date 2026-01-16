Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Vivir

Tres firmas

Celebran “Mujeres con Propósito”

Según explicaron sus ejecutivos, al cierre del 2025, el programa alcanzó un hito en la República Dominicana al certificar a 608 mujeres, ahora con el respaldo de PriceSmart, que se sumó a la causa.

Una de las graduandas

Una de las graduandas

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Fundación PepsiCo República Dominicana en alianza con PriceSmart, a través de Fundes, realizaron la graduación de su programa “Mujeres con Propósito”, una iniciativa que impulsa la educación para la empleabilidad y el desarrollo económico de mujeres en Latinoamérica.

Según explicaron sus ejecutivos, al cierre del 2025, el programa alcanzó un hito en la República Dominicana al certificar a 608 mujeres, ahora con el respaldo de PriceSmart, que se sumó a la causa. 

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

Lo último

tracking