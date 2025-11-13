Celebran la primera edición de “IAJEC Global Minds: Conecta con la Visión Internacional”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Barcelona, España. – El pasado jueves 5 de noviembre se celebró con gran éxito, en la sede del Consulado General de la República Dominicana en Barcelona, la primera edición del encuentro IAJEC Global Minds: Conecta con la Visión Internacional, una iniciativa conjunta entre la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña (AIJEC) y el Departamento Jurídico del Consulado.

El evento reunió a más de sesenta emprendedores, empresarios y representantes institucionales de Cataluña, la República Dominicana y otras quince nacionalidades, consolidándose como un espacio de encuentro, diálogo y colaboración entre comunidades empresariales de distintos orígenes.

El objetivo de esta primera edición fue fortalecer los lazos entre la comunidad emprendedora dominicana y el ecosistema empresarial catalán, promoviendo sinergias que impulsen la innovación, el crecimiento y la cooperación internacional. La jornada permitió acercar a los jóvenes empresarios a nuevas oportunidades dentro de uno de los entornos económicos más dinámicos de Europa.

Durante el encuentro se desarrollaron paneles y charlas interactivas, que invitaron a los asistentes a compartir experiencias, crear redes de contacto y analizar los retos y oportunidades de emprender en un mundo globalizado.

Entre los ponentes destacó Rai Recoder, joven empresario catalán y fundador de Deleito, quien relató su experiencia de crecimiento desde un food truck hasta una cadena con seis locales en Barcelona y una facturación superior a tres millones de euros en menos de tres años. También participó el dominicano Luis F. González, director general de Food Company Iberoamérica, empresa líder en la importación y distribución de productos latinos en Europa, con sede en España y presencia en más de dieciocho países.

Asimismo, la creativa y empresaria Laia Alomar, fundadora de Panot Studio y con experiencia en producciones internacionales como Avatar y Harry Potter, ofreció una inspiradora reflexión sobre la fusión entre arte, tecnología y estrategia empresarial. Por su parte, las dominicanas Laura Rivas y Amalia Robles, fundadoras del Grupo 2R Global S.L., compartieron cómo transforman la creatividad en una herramienta para conectar personas, marcas y emociones.

El acto contó con la presencia del presidente de AIJEC, Vicenç del Mar, y, en representación del cónsul general Antonio Gómez, la vicecónsul Marlene Guerrero, quien subrayó en su intervención:

“Cataluña es una tierra que acoge, impulsa e inspira. Desde el Consulado, seguimos comprometidos en acompañar a cada emprendedor dominicano que decide transformar sus sueños en proyectos reales, aportando valor a esta sociedad que también sentimos nuestra”.

La conducción del evento estuvo a cargo de la licenciada Liana Yamell Zamora, responsable del Departamento Jurídico del Consulado, mientras que el panel fue moderado por Helen Pino Vera, abogada y miembro de AIJEC. Ambas actuaron como enlaces institucionales entre las entidades organizadoras, garantizando la coordinación y el éxito de esta primera edición.

Esta alianza refuerza el compromiso compartido con la cooperación internacional, la innovación y el desarrollo empresarial. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña (AIJEC) continúa impulsando el talento emprendedor y representando la voz del empresariado joven catalán.

A través de esta colaboración con el Consulado General de la República Dominicana en Barcelona, la AIJEC reafirma su misión de acompañar e impulsar a los ciudadanos dominicanos residentes en Cataluña, apoyando sus proyectos y fortaleciendo los lazos institucionales, económicos y culturales entre ambas comunidades.