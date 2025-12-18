Celebran la primera edición del 'Wine & Meet – Rosé Affair', a beneficio de la Fundación Oncoserv

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Con un exitoso encuentro que combinó un atelier floral, una degustación guiada de vinos y un ambiente de conexión entre mujeres, se celebró la primera edición del 'Wine & Meet – Rosé Affair'. Esta iniciativa, liderada por Alejandra Ordehi, logró crear una experiencia íntima y curada con el propósito de recaudar fondos y brindar apoyo a la Fundación Oncoserv.

El evento benéfico, realizado en Verema 23, se desarrolló en un espacio cálido, elegante y acogedor, ideal para el concepto de arte y propósito. Además de su fin solidario, el encuentro tuvo como objetivo resaltar el trabajo de marcas locales y colaboradores que aportan valor al arte, la cultura y la sensibilidad social.

Durante la experiencia, diseñada para inspirar, conectar y aportar a una causa mayor, los organizadores ofrecieron un mensaje de agradecimiento. Se destacó que esta primera edición de 'Wine & Meet – Rosé Affair' nació del profundo deseo de que el arte y la solidaridad coexistan, celebrando la vida, la creatividad y el poder de la unión femenina.

Entre las invitadas destacaron líderes de opinión, ejecutivas, emprendedoras y creadoras de contenido de los ámbitos social, artístico y corporativo. También estuvieron presentes colaboradoras clave de la industria gastronómica, florística y vinícola, tales como: Aneley Cáceres, ⁠Pamela Pérez, Sarah Méndez , Gabriela Álvarez de Seijas; Karina González, ⁠Nurys Risk, Ichanell Rodríguez, Karla Corominas de Elmufdi, Lisset Chamorro, Claudia Acevedo, Jessica Curiel de Rojas, Fanny Veloz de Curiel, ⁠Luisa Aybar de Sánchez, Yesenia Suero, ⁠Cesarina Jiménez, Lily Sánchez.

Además, el exquisito evento contó con el valioso apoyo de: American Express, Carrefour, Verema 23, Scotiabank, Prana, Señor Vino, Salty Caramel, La Bodega, Divano, Pirulin, Blue Door Gifts, Fancy Sinner, Sleepless Mama DR, MR, Jiménez Hogar, Berries RD, Almacenes Elba, Anturios Bello, Leather Spa, Magnolias, Noel HC 23 Escenografías, Zalo & Rigo, Chef Mabel Almánzar, Jardín Constanza, LB Studio Gráfico, D'Licianthus, Mimi Rose, Feltrex y Bonfet.

El concepto del evento 'wine and meet', es una iniciativa de la marca Tea&Meet de Alejandra Ordehi.