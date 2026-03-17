Celebran segunda edición de “Voz en Construcción 2.0”

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Con una jornada de aprendizaje práctico e innovador fue celebrada este sábado 14 la segunda edición de Voz en Construcción, un espacio formativo dirigido a mujeres interesadas en fortalecer su comunicación, desarrollar seguridad al hablar y proyectar su presencia frente a cámara.

El proyecto, creado por la comunicadora y mentora en oratoria Grecia Vidal, ofreció a las participantes una experiencia creativa, sensorial y dinámica, donde tuvieron la oportunidad de descubrir, fortalecer y proyectar su voz con mayor confianza y autenticidad.

Durante el encuentro, las asistentes —denominadas “constructoras”— participaron en distintas dinámicas y sesiones formativas orientadas a mejorar su capacidad de comunicación y conexión con la audiencia, especialmente en entornos digitales.

La segunda edición también contó con la participación de profesionales invitados. La maquillista Isaury Tejeda compartió técnicas esenciales para proyectar una imagen impecable frente a cámara, mientras que el productor digital Michael Herrera introdujo a las participantes en el mundo de la creación básica de contenido, edición y diseño para plataformas digitales.

Cada momento de la actividad fue diseñado para brindar una experiencia de aprendizaje práctica y transformadora, permitiendo a las participantes adquirir herramientas útiles para su desarrollo personal y profesional.

La logística y producción del evento estuvo a cargo de Alenza Events, equipo responsable de coordinar cada detalle para garantizar una jornada organizada y memorable.

Con esta segunda entrega, Voz en Construcción continúa consolidándose como un espacio de formación pensado para mujeres que desean comunicar mejor, fortalecer su presencia y conectar con su audiencia con autenticidad.