¡A celebrar la complicidad femenina!

¡Celebra la amistad en una fiesta con tu grupo! El Día de Galentine, al igual que el Día de San Valentín, es una festividad dedicada a mostrar amor y aprecio a las personas que más quieres en tu vida. Pero a diferencia del romanticismo de San Valentín, el Día de Galentine, que suele celebrarse el día anterior a San Valentín, el 13 de febrero, se centra en honrar la amistad femenina.

Si bien puede que no sea reconocido como un día festivo oficial, el Día de Galentine se ha convertido en una tradición popular en los últimos años después de ganar popularidad gracias a un episodio de 2010 de la comedia “Parks and Recreation”. Y no es de extrañar que se haya popularizado: ¿a quién no le encanta organizar una fiesta llena de amor con sus mejores amigas?

Después de aparecer en la serie, este día se disparó en popularidad, tanto que muchas empresas en Estados Unidos han creado promociones del Galentine‘s day en honor a la celebración. Por eso es común hallar happy hour para amigas, descuentos grupales en el spa y ofertas de brunch para honrar la ocasión.

¿Cómo organizar esta fiesta?

Algunas ideas para la planificación y organización de la mejor fiesta de amistad de febrero hasta la fecha. Desde ideas de actividades para el Día de Galentine hasta sugerencias de decoración, recetas originales y mucho más.

Decidir un tema

Fiesta de pijamas. Organiza una pijamada en casa con palomitas a voluntad, proyecciones de las comedias románticas más icónicas y todos vestidos con pijamas.

Rosa y rojo clásicos

Usa la estética tradicional de San Valentín para animar tu fiesta de amistad.

Brunch de chicas

Ya sea que prepares tu plato estrella en casa o reserves espacio en el restaurante favorito del grupo, el brunch es la manera perfecta de disfrutar de un buen rato. Noche de cócteles o vino.

Sirve deliciosos cócteles o saca a tu sumiller interior y ofrece una cata de vinos para cada invitado.

Una velada de autocuidado

Tú y tus amigas se merecen relajarse y disfrutar de un poco de mimos. Ya sea en un spa o en casa, aplíquense mascarillas de barro, elijan los colores perfectos para la pedicura y enciendan velas relajantes para crear el ambiente perfecto.

Una vez que hayas elegido la temática de tu fiesta de Galentine, es hora de elegir el horario y lugar.