6 platos
Qué cenar con estas lluvias: de la vieja confiable a otras opciones
Las lluvias no han dado tregua en República Dominicana, con aguaceros intensos e incluso granizos en zonas como el Gran Santo Domingo y San José de Ocoa. Y cuando el clima se pone así, también cambian los antojos.
Si estás en casa buscando qué cenar mientras cae el aguacero, aquí te dejamos algunas opciones que reconfortan y calientan:
Chocolate caliente con pan o arepitas
Un clásico que nunca falla. Un chocolatico caliente acompañado de pan tostado o unas ricas arepitas es perfecto para entrar en calor en una noche lluviosa.
Sopa
Ligera o sustanciosa, la sopa siempre cae bien con este clima. Puedes hacerla “boba” o con papa, auyama, pollo y los condimentos que más te gusten.
Avena caliente
Si prefieres algo dulce, una avena calientica es ideal para la noche. Suave, reconfortante y perfecta para este tipo de clima.
Mangú con los tres golpes
Para los que prefieren cenar más fuerte, el mangú con queso, huevo y salami es una opción contundente que también reconforta.
Huevos revueltos con pan y té
Una cena sencilla, rápida y calientica. Puedes acompañarla con un té para completar.
Pasta caliente
Ya sea con salsa roja o blanca, un plato de pasta caliente también es una excelente opción para estas noches.