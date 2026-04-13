Qué cenar con estas lluvias: de la vieja confiable a otras opciones

Si estás en casa buscando qué cenar mientras cae el aguacero, aquí te dejamos algunas opciones que reconfortan y calientan

Las lluvias no han dado tregua en República Dominicana, con aguaceros intensos e incluso granizos en zonas como el Gran Santo Domingo y San José de Ocoa. Y cuando el clima se pone así, también cambian los antojos.

Si estás en casa buscando qué cenar mientras cae el aguacero, aquí te dejamos algunas opciones que reconfortan y calientan:

Chocolate caliente con pan o arepitas

Un clásico que nunca falla. Un chocolatico caliente acompañado de pan tostado o unas ricas arepitas es perfecto para entrar en calor en una noche lluviosa.

Ligera o sustanciosa, la sopa siempre cae bien con este clima. Puedes hacerla “boba” o con papa, auyama, pollo y los condimentos que más te gusten.

Si prefieres algo dulce, una avena calientica es ideal para la noche. Suave, reconfortante y perfecta para este tipo de clima.

Para los que prefieren cenar más fuerte, el mangú con queso, huevo y salami es una opción contundente que también reconforta.

Huevos revueltos con pan y té

Una cena sencilla, rápida y calientica. Puedes acompañarla con un té para completar.

Ya sea con salsa roja o blanca, un plato de pasta caliente también es una excelente opción para estas noches.

