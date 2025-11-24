Centro de Excelencia COE y su impacto en la movilidad y seguridad tecnológica en la región

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Centro de Excelencia (COE) de Uber, ubicado en Heredia, San José, Costa Rica, marca un hito en transformar la manera en que se mueve la región al conectar mediante una aplicación y la tecnología a miles de conductores y usuarios en la región.

Pero más allá de sus servicios, desde el 2016 se destaca por resguardar la seguridad vial de los usuarios y socios de la plataforma, gestionando reportes complejos y resolviendo consultas para asegurar el buen funcionamiento del servicio proporcionando soporte a más de 16 países de América Latina, sin dejar de mencionar República Dominicana. Aunque a nivel regional, se divide en un centro para Brasil y otro para el resto de Latinoamérica.

Durante un recorrido realizado por el Periódico Hoy, se constató la movilidad de más de 700 colaboradores y /o agentes recibiendo cientos de reportes, Eduardo Reyes, director de Comunicación de Seguridad de Uber para Latinoamérica, explicó que la edificación cuenta con equipos especializados, entrenados minuciosamente para ser capaces de responder eficazmente a cada reporte, detalla que, en un período aproximado de una hora y con todas las herramientas a su disposición, los agentes deben ser capaces de resolver el problema.

Cuando los casos se vuelven más complejos, hasta el punto de que deben involucrarse las autoridades, desde el Coe hacen todo lo posible para apoyar el caso. Apunta Reyes. “Aquí podemos validar los hechos. Contamos con la posibilidad de documentar todo lo ocurrido. Esto es muy importante porque, en caso de que haya una investigación oficial de una autoridad con facultades para investigar un delito, tenemos un área especializada que se dedica justamente a colaborar con estas autoridades y a atender sus solicitudes”, sostiene.

Dado que los incidentes basados en género no son ajenos a ningún lugar, explicó cómo los agentes de seguridad de Uber también se capacitan para llevar estos casos de la manera correcta. Gracias a una colaboración con la Red nacional contra la violación, el abuso y el incesto (RAINN), están preparados para responder ante casos, aprendiendo a reconocer signos, siempre centrándose en la víctima y aplicando políticas justas y equitativas.

Los más de 700 colaboradores, en diferentes turnos de trabajo, apunta Reyes, tienen como principal objetivo resguardar la seguridad de las personas y alimentos a través de la plataforma UberEats, que se transportan a través de los viajes solicitados en la plataforma, brindando soporte, resolviendo consultas y dando seguimiento a casos especiales que los usuarios, Socios Conductores o Socios Repartidores puedan reportar.

El Coe también es parte de una red mundial de 12 Centros de Excelencia de Uber, en Phoenix, Chicago, São Paulo, Irlanda, Lisboa, Índia, Filipinas, Cracovia, Egipto, Manila, Sídney y Heredia. Todos estos centros cuentan con algoritmos de inteligencia artificial y un monitoreo constante para dar respuesta inmediata a quienes utilicen la aplicación.

Uber respalda iniciativas a favor de la seguridad vial en la República Dominicana.

Olga Vergés junto a Eduardo Reyes y Manuela Bedoya durante una entrevista especial para el Periodico Hoy desde el COE ubicado en Costa Rica.

En el encuentro se destacaron varias iniciativas de la plataforma en favor de la República Dominicana, una de ellas es la unión junto al gobierno y sectores de la sociedad civil para fortalecer la implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo.

Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, reiteró el compromiso de ser los primeros interesados en establecer los lineamientos y trabajar en colaboración del sector transporte para colaborar en mesas de trabajo a favor de la seguridad vial.

Además, detalla Bedoya, el inicio de jornadas de sesiones conversatorias para reforzar la educación vial en los conductores sobre los accidentes con las motocicletas y otros vehículos.

De igual forma, la renovación de funciones de seguridad en la aplicación como el uso del cinturón de seguridad y la identidad del socio y usuario.

Bedoya indicó que dentro de los trabajos que realiza Uber para el país también están Uber y Ride Pro el cual busca impulsar una cultura de seguridad vial y responsabilidad en cada trayecto de Uber Moto, contribuyendo a la formación de una cultura de respeto y precaución en las vías.

RD se estrena con la opción «Ellas» en Uber para usuarias que deseen ser conductoras.

Uber introdujo una nueva opción para el uso de su aplicación en Estados Unidos, que permitirá a las pasajeras solicitar conductoras mujeres. La actualización llega luego de varios intentos de la empresa por lidiar con la prevención de agresiones sexuales en su plataforma y República Dominicana no será la excepción.

Explicó que la función permite a las socias conductoras mujeres y no binarias activar una opción para recibir solicitudes de viaje únicamente de usuarias mujeres, lo que les da más control y comodidad al conducir.

“Esta función puede ser activada o desactivada en cualquier momento desde la aplicación del conductor, es un producto que sigue funcionando, donde las socias conductoras también pueden elegir en qué momento elegir sus pasajeros por la calificación que obtengan, es un producto que sigue funcionando y ha dado buenos resultados”, expresó.

Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

¿Cómo funciona «Ellas»?

Activa la función: Las conductoras pueden ir a la configuración de su aplicación, seleccionar «Preferencias» y activar la opción «Ellas».

Conducción con usuarias mujeres: Al activar esta preferencia, la conductora solo recibirá solicitudes de viaje de usuarias que también se identifiquen como mujeres o no binarias.

Flexibilidad: La conductora tiene total flexibilidad para encender o apagar la función «Ellas» en el momento que lo desee, según su comodidad y preferencias de conducción.

Fuera de Juego busca prevenir el acoso en las vías

Con el compromiso de ser parte de la solución a la violencia contra las mujeres, la app de Uber lanzó su iniciativa Fuera de Juego, una serie de videos que emulan jugadas de un partido de fútbol, para sensibilizar a la comunidad que utiliza la app, sobre conductas inapropiadas que pueden incluir desde miradas hasta comentarios fuera de lugar, en la interacción durante un viaje o entrega.

“La iniciativa hace parte del esfuerzo continuo por fomentar entornos de respeto, mediante el cual reafirmamos nuestro compromiso con ser parte de la solución, a un problema complejo y sistémico en nuestra región, como la violencia contra las mujeres, un proyecto que viene de la mano de expertas en pedagogia y género, para difundir este mensaje y recordarles a todas las usuarias de la App de Uber, que no toleramos ninguna actitud de acoso”, señalo Bedoya.

Como parte de los esfuerzos y con el objetivo de que sea más sencillo reportar un incidente de acoso, Uber integró una opción para hacerlo directo desde la app. El usuario solo debe dirigirse a la opción “Tus viajes”, hacer clic en el viaje que desea reportar, luego en el menú “Ayuda” elegir “Tuve un problema de seguridad” y, por último, en “Denunciar acoso sexual”.

“En Uber contamos con un equipo especializado de soporte 24/7, donde se revisa cada reporte que recibimos para tomar las medidas correspondientes, que pueden incluir la inhabilitación permanentemente del uso de una cuenta”, puntualizó la experta.

Esta iniciativa hace parte del esfuerzo continuo de Uber por fomentar un entorno de respeto entre usuarios, socios conductores y socios repartidores, con innovaciones tecnológicas como la posibilidad de grabar audio encriptado, y las diferentes acciones que adicionalmente contribuyen a enfrentar este reto global.