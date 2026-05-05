Centro Médico Guadalupe celebra 80 años dedicados al servicio en el sector salud

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Ante médicos, directivos, colaboradores y aliados, Centro Médico Guadalupe celebró ocho décadas dedicadas a la salud de los dominicanos desde el sector privado, renovando el compromiso institucional de seguir cuidando con calidez y excelencia a la comunidad de la provincia Espaillat y todo el país.

La celebración combinó el reconocimiento a la trayectoria institucional con una reflexión sobre el presente y el futuro de la organización. Durante las palabras centrales, el doctor Ricardo Rojas, presidente del Centro Médico Guadalupe, afirmó que la institución celebra su octogésimo aniversario con la visión de servir, cuidar y estar presente, esencia que, más allá del tiempo, no ha cambiado.

Además, anunció dos proyectos que marcarán el rumbo de la institución en los próximos años, el desarrollo de la Torre Hospitalaria, que ampliará la capacidad de servicio con mayor infraestructura y tecnología, y la construcción de la Estancia Guadalupe Care Center, que integrará servicios médicos especializados y atención integral en un entorno pensado para el bienestar.

"El país contará con una institución que eleva los estándares de atención y contribuye activamente al sistema de salud dominicano. Generaremos valor en nuestro espacio y en toda la sociedad", subrayó Rojas, quien enfatizó que ambos proyectos están pensados para fortalecer al municipio de Moca como centro de referencia en salud a nivel nacional.

El acto sirvió de escenario para rendir homenaje a figuras que han contribuido a construir el legado del centro de salud. La licenciada Gina Rojas, vicepresidenta del Consejo de Administración, presidió la entrega de reconocimientos, destacando que la institución honra no solo trayectorias, sino vidas que han sido pilares en su desarrollo.

Los reconocimientos fueron entregados al doctor Luis Rafael Rojas Mejía, recibido en su nombre por el doctor José Antonio Rojas Mañón; al doctor Fernando Arturo Rojas Mejía, y al doctor Guillermo Augusto Rojas Mejía, en un reconocimiento póstumo recibido por la arquitecta Ana Paulina Rojas en nombre de su familia.

Tras la ceremonia, escenificada en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, los asistentes fueron invitados a un brindis que dio paso a la celebración con música en vivo y un set de DJ.

Sobre el Centro Médico Guadalupe



Fundado el 27 de marzo de 1946 por los hermanos y doctores Carlos y Antonio Rojas Badía, el Centro Médico Guadalupe inició sus operaciones en Moca bajo el nombre de Clínica Guadalupe, una pequeña instalación de 10 camas que creció sostenidamente hasta transformarse, en 1970, en una institución de salud moderna y de referencia para la región norte del país.

Hoy, tras tres generaciones de la familia Rojas al frente, conjugan la visión de más de 100 especialistas y un equipo de más de 400 colaboradores y aliados estratégicos; una Unidad de Cuidados Intensivos, salas quirúrgicas remodeladas y un equipo multidisciplinario de especialistas, manteniendo su vocación original de ofrecer atención médica de calidad, cercana y humana, a las familias de la provincia Espaillat y toda la región del Cibao.

Gobierno corporativo



En el acto, el asesor Miguel Rodríguez Viñas, compartió las fases de la implementación del gobierno corporativo en El Centro Médico Guadalupe, lo cual apunta a la transformación institucional del Centro.

A su juicio, no se trata de estructuras administrativas, normativas y procesos, más bien buscan ¨fortalecer la forma en que tomamos decisiones para impactar directamente la calidad de atención que reciben nuestros pacientes. Han sido pasos trascendentales y de alta responsabilidad que traerán grandes resultados en el mediano plazo¨, garantizó Rodríguez Viñas.